Co se týče exteriérové výstavy, jde o výběr čtyřech mezinárodních tvůrců. Všechny exponáty, které lze vidět v anglickém parku, sýpce i zámku až do podzimu, mají ale společného jmenovatele. „Loni se staly ústředním tématem lidská práva, letos je to svoboda jako dvojsmysl. Svoboda umělců tehdy a dnes, stejně jako svoboda sběratele dát umění jiný kontext. Oslavujeme rozmanitost a osobní vize autorů,“ popsala Stava.

V zámecké sýpce z roku 1500 ukazuje rodina Stava zlomek rozsáhlé sbírky avantgardy v podobě obrazů i soch. „Na třech patrech jsme vystavili výběr 133 děl přivezených ze švýcarského Curychu. Je to úplně poprvé, co ukazuje část rodinné sbírky. Umění má v lidech budit emoce, ať už jsou negativní nebo pozitivní. Je dobře nad ním přemýšlet a rozšiřovat si obzory,“ podotkla. Mezi 41 umělci v chronologicky řazené expozici vyčnívají jména Maxe Ackermanna, Juliuse Bissiera, Joana Miróa, Marca Chagalla, Pabla Picassa, Sergeho Poliakoffa či Armana.

Vytvořil zahradní pavilon i prostorovou sochu

Výtvarník Jiří Příhoda v Bechyni strávil tři týdny a díky němu zde vyrostl i nový zahradní pavilon. „Dostal jsem úplnou tvůrčí svobodu. Objekt, který vznikal přímo v jízdárně a je tvořený z latí, jsem nazval prozaicky Karbola podle použitého nátěru (pozn. red. tj. vyjetý olej, který byl používán jako konzervant na dřevěné stavby). Tvořím sochy architektury, netradičních tvarů, v tomto případě v podobě venkovského dřevníku,“ naznačil. Tato Příhodova instalace bude navíc k vidění i v záři světel a reflektorů v rámci letošního říjnového festivalu Signál v Praze.

Přítomné zajímaly ale také dvě prostorové instalace italského mistra Michelangela Pistoletta, který používá zrcadla jako symboly, bavilo zejména pohyblivé kartonové bludiště. „Labyrint se stále mění, choďte jím tak, abyste se ztratili a opět našli cestu. V určitém bodě objevíte studnu, které se v italštině říká portál. To je okamžik, kdy se můžete zrcadlit ve světě podobně jako všechna díla tohoto autora. Hlavní myšlenkou není vidět jen sám sebe ale i ostatní, neupravovat si vzhled, ale zamyslet se nad smyslem života. Má jít o hravý a meditativní zážitek,“ naznačila Elisabetta Negroni.

Svobodu vyjádření a projevu prezentuje i tvorba z Galerie Continua: jezdecká socha muže s opicí belgického multidisciplinárního umělce Hanse Opa de Beecka, obrovské golfové kočárky z betonu, ocelových tyčí a houpacích sítí Američana Nariho Warda či instalace barevných kamenů symbolizujících okvětní lístky kolem fontány, kterou vytvořil Pascale Marthine Tayou z Kamerunu.

V rámci Noci kostelů otevřeli i kapli

Vernisáž se letos poprvé spojila s akcí Noc kostelů. „V rámci toho poprvé necháváme veřejnost nahlédnout do zámecké kaple, která nebývá zahrnutá ani do průvodcovského okruhu. Není vysvěcená, takže se tam pořádání rodinné oslavy, svatby a různé ceremonie,“ uvedla Nicole Stava. Na akci také krátce promluvil starosta Štěpán Ondřich a ředitelka muzea Jana Janáčková, kteří zvali i na doprovodný program Noci kostelů a muzeí.

Mezi hosty nechyběli mimo jiného bývalý politik Miroslav Kalousek, sochař a hlavní pořadatel akce Umění ve městě Michal Trpák, poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková, či provokativní umělec David Černý, jehož poslední dílo plastiky obřích motýlů na obchodním domě Máj v Praze stále rezonuje a stalo se tématem i rozhovorů v Bechyni.

Zámek a výstavy v něm lze v Bechyni navštívit od pátku 7. června do neděle 29. září 2024. V červnu a září je otevřeno od čtvrtka do neděle od 10 do 16 hodin. V letních měsících pak od úterý do neděle od 9 do 16.30 hodin.

Renesanční zámek Bechyně patří k nejhezčím v Česku, i díky zasazení do malebné krajiny Jihočeského kraje. Významnou kulturní památku z 16. století rekonstruuje a spravuje rodinná firma, kterou vedou sestry Silvia a Nicole Stava. Jejich cílem je proměnit zámek v místo pro kulturu a současné umění. Opírají se o zkušenosti Nicole Stava, která dříve pracovala v renomovaném aukčním domě Christie´s. V roce 2021 proto začaly s tradicí mezinárodní umělecké sezony. Zdroj: Panství Bechyně

