Osek – První červnová sobota bude kromě oslav oslav dne dětí patřit také skvělé muzice a zajímavým vystoupením.

Zámecký park v Oseku bude totiž plný kapel, protože se tady koná Zámecký festival. Vystoupí zde například Cela pro Klárku, Fousovo Surikata, Tata Band Volyně, Unlucky Funkers, Ukulele Jack, Pauza, One Hour Latter, Míša Praha a Dětský domov Volyně. Kromě toho ale pořadatelé mysleli i na děti. připravili tvořivé dílny, lukostřelbu, střelbu ze vzduchovky a podobně. Akce je od 13 do 21 hodin.