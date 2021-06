V Litvínovicích můžete narazit na ženu, která vám něco dobrého upeče, vyrobí zajímavou dekoraci a ještě vás učeše. Jmenuje se Hedvika Wunsch.

Hedvika Wunsch je deset let předsedkyní Litvínovických žen.Zdroj: Rodinný archivI když pochází z Budějovic, v Litvínovicích žije už dlouho. Při volbě povolání padla volba na kadeřnici. „Vlastně jsem byla v deváté třídě pevně rozhodnutá a šla jsem tedy do učení. Po něm jsem chvíli pracovala v legendární Violetě, co byla na Lannově třídě,“ říká Hedvika Wunsch. Už dvacet šest let pracuje sama na sebe a v rodinném domě má svou provozovnu, kde je od rána do večera. Práce ji baví a nedovede si představit, že by měla dělat něco jiného. Zákaznice nejsou jen místní nebo budějovické, jezdí i z větší dálky.