Kdy byla v Jindřichově Hradci založena firma Agro-la?

Firma Agro-la byla založena v roce 1992 jako přímý pokračovatel činnosti Zemědělské oblastní laboratoře, která zde působila od roku 1976. Zůstala zde orientace na laboratorní činnost pro zemědělství, potravinářství a životní prostředí. Laboratoř Agro-la byla tenkrát v nájmu budovy Agropodniku. Postupem času se Agropodnik přestěhoval a volné místo dalo prostor pro vznik výrobny jogurtů.

Jogurtů ve skle dnes tolik vidět není.

Na přelomu roku 1990 a 1991 vymizely jogurty ve skle. V tu dobu tu nikdo nevyráběl jogurty ve skle. Mlékárny se různě privatizovaly a pouštěly od skleněných obalů. V roce 1993 se zrodila myšlenka začít výrobu jogurtu klasickou technologii právě do skleněného obalu. Většina mlékáren přešla na plastový obal a do Česka se začaly dovážet zahraniční jogurty.

Jak jste v takové konkurenci obstáli?

Řidič brzy ráno odjel směr Praha a nabídl naše produkty do prodejen potravin. Kdo dříve přijel, tak od něho vedoucí prodejny bral zboží.

Po čem lidé častěji v obchodech sáhnou?

Skleněný obal táhne spoustu zájemců i dneska. Máme jedenáct druhů jogurtů, deset druhů je ovocných, jeden je bílý. Receptura jogurtů je pořád stejná za sedmadvacet let, co jogurt vyrábíme. Mléko kupujeme od největší mlékárny v Čechách. V minulosti se jezdilo s konvemi pro mléko do kravína v Pluhově Žďáru. Zákys vyrábíme od roku 2013, to došlo k rozšíření výrobní linky. Dnes vyrábíme šest druhů ochucených zákysů a jeden bez příchutě.

Proč je zákysů v obchodech méně než jogurtů?

O jogurty je větší zájem. Myslím si, že jogurt má historii. Všichni ví, co je to jogurt, je rozšířenější. Na zákysu se podepsala minulá doba. Pamatuji, kdy jsme doma museli pít zkyslé mléko. A když se řekne zákys, tak bohužel někteří lidé to mají takto spojené, s minulou dobou. Zákys je těžší dostat na trh.

Chystáte na trh nyní nějakou novinku?

V tomto roce uvádíme na trh jogurt v papírovém kelímku. Obsah balení je 400 gramů. V nabídce je bílý neochucený, jahoda, borůvka, meruňka. Od Nového roku jej seženete třeba v Globusu.

Zákys a jogurt z podniku Agro-la koupí lidé v celé republice?

Naše produkty jsou k dostání v prodejních řetězcích, jako jsou Lidl, Albert,Tesco, Globus, Kaufland po celé české republice a online supermarkety rohlik.cz a kosik.cz. V zahraničí je možné naše výrobky koupit na Slovensku.

Podepsala se i korona krize na výrobě? Pozastavovali jste výrobu?

Loňský rok byl pro nás novou zkušeností, ve výrobě přišla nová opatření. Výroba se ale vlivem krize nezastavila.

Stojíte někdy přímo u výrobní linky?

Občas zajdu do výroby, ale ne úplně stoupnout k lince. Bez toho to ani nejde, aby člověk neznal technologii výroby. Proces výroby má na starost mistr. Důležitým článkem je i pasterant.

Ten se tedy stará o to, aby byl jogurt dobře uzrálý…

Pasterant zodpovídá za příjem mléka, přidáním správného poměru kultur a nastavení procesu zrání. Pasterant přichází v půl čtvrté ráno, řidič, který rozváží naše výrobky do celé České republiky je tu ale první. Ten přichází ve tři hodiny ráno.