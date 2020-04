Patří do týmu lidí, kteří pracují se vzorky na COVID – 19 mnoho hodin denně. Je tak v první linii, kde jde i o její zdraví. Ne každý to ale ví.

100 vzorků

I tak si při své práci našla čas na krátké povídání. A to v situaci, kdy připravovala primární vzorky. O náročnosti úkolu svědčí již její vybavení – nejen ochranný oblek, ale i štít, rukavice a rouška na hlavě. „Střídáme se s kolegyní, denně uděláme kolem stovky vzorků,“ svěřuje se aniž by podcenila nebezpečí, které by jí v případě nepozornosti nebo špatného postupu mohlo hrozit.

Stále ve střehu

Určitou opatrnost musí zachovávat při své práci stále. Tedy v době, kdy nehrozilo nebezpečí koronaviru. „Každý vzorek je potencionálně infekční a musíte tak k němu i přistupovat. Vzhledem k současnému obrovskému množství vzorků se ale musíte více soustředit,“ dodává. Protože svoji práci provádí právě v maximálním soustředění strach z možné nákazy nemá.

Ale úplně nad věcí není. Jasně si díky své práci uvědomuje, jaké nebezpečí koronavirus přináší a vyšší opatrnost je podle ní vždy na místě. například si dát pozor na co člověk sahá, v jakém prostředí se pohybuje nebo s kým se stýká.