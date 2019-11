Ke stávce se připojila valná většina pedagogů základní školy, část pedagogů gymnázia a také část nepedagogických pracovníků. Pro školu to znamená uzavření všech tří budov. Tedy pavilonů v ulicích Bavorovská, Výstavní a Alešova, kromě budovy gymnázia, kde bude probíhat výuka dle rozvrhu. Uzavřeny budou také družiny.

„O tom, že stávka bude, jsme se dozvěděli v pátek. Svolali jsme schůzi odborové organizace a hned ten den jsme se rozhodli, že do stávky půjdeme. Tentokrát ale nepořádáme žádnou akci, ani nikam na stávku nejedeme. Bylo to poměrně narychlo,“ uvedla předsedkyně odborové organizace na Základní škole a Gymnáziu Vodňany Jana Vršecká.

Dodala, že nejde pouze o platy. Učitelům se zdá situace ve školství velmi neutěšená. Přibývá podle nich administrativy a další práce spojená s inkluzí. Učitelé musejí zajišťovat řadu dalších činností, které nejsou adekvátně ohodnocené. Ani na pomůcky podle nich nejdou takové finance, jaké by potřebovali. „I když středeční stávka se dotýká platů, chtěli bychom celkově více peněz pro školství. Já osobně za tu dobu co jsem ve školství, poslouchám jenom sliby. A jde nejen o peníze pro pedagogy, ale také pro uklízečky, kuchařky, školníky a další nepedagogické zaměstnance,“ uvedla za učitele Jana Vršecká s tím, že kantory mrzí i to, že s nimi není mnohdy důstojně a férově jednáno a ztrácejí profesní hrdost.

Podle Jany Vršecké se učitelé nesetkávají ze strany rodičů vůči stávce pouze s negativním ohlasem. „Myslím, že i rodiče by měli pro své děti chtít to nejlepší a někteří důvody naší stávky chápou,“ dodala Vršecká.

I když ne všichni. Například Miladu Vazačovou z Vodňan akce učitelů moc nenadchla. „Je to pro mě velká komplikace. Tak narychlo si dovolenou vzít nemohu a syna musí pohlídat babička, která je naštěstí doma,“ říká Milada Vazačová.

To Pavla Pokorná stávkující učitele poměrně chápe. Ale nelíbí se jí, že se nepostarají v době stávky o děti. „I když se nebude učit, měly by školy zajistit pro děti program nebo družinu. Ne každý rodič si může tak rychle domluvit hlídání nebo vzít dovolenou. Ještě s ohledem na to, že nedávno byly prázdniny a spousta rodičů si kvůli tomu udělala volno. Naštěstí tohle už řešit nemusím, protože děti mám velké,“ dodala Pokorná.

I sami učitelé připouští, že stávka byla organizovaná velmi narychlo. „Sice jsme už byli nějakou dobu ve stávkové pohotovosti, ale reagovali jsme na aktuální situaci ve vládě,“ dodala Jana Vršecká.

Na Základní škole a gymnáziu Vodňany se do stávky zapojuje 82 zaměstnanců a stávka se dotkne necelé tisícovky žáků.

A co na to žáci?

Žák 11 let, 6. třída:

O stávce vím, mluvili jsme o ní i doma, protože má mamka je učitelka. Ona stávku podporuje, ale nebude ve středu doma, půjde normálně do školy. Nebude sice učit, ale prý má nějakou práci v kanceláři. Já si myslím, že je špatný, když učitelům slibují stále něco, co neplní. Třeba že jim přidají. Dříve si lidé učitelů vážili a dostávali podle toho i ohodnocení. Dnes je to jiné.

Žákyně 11. let, 6. třída:

O stávce jsme se bavili ve škole, tak něco vím. Moje mamka také pracuje ve škole, ale půjde tam i ve středu, kdy je stávka. Já budu zatím u babičky.

Žákyně 13 let, 8. třída:

O stávce toho moc nevím, ale štve mě, že si někteří lidi myslí, že učitelé chodí do školy jen na pár hodin. Ale někteří jsou tu s námi na odpoledky a jdou domů až v půl čtvrtý, a když má někdo doučování, jsou tu už v sedm hodin. Dělají toho pro nás hodně.

Žák 14 let, 8. třída:

Učitelé stávkují za lepší podmínky. Mohli bychom mít modernější pomůcky, některé třídy by si to zasloužily, je pořád co zlepšovat. A co na stávku rodiče? Asi jsou trochu naštvaní, že jsme doma, ale na druhé straně třeba má mamka chápe, že není správné slibovat navýšení peněz a potom to nedodržet.

Stávka není jednotná

Dnešní celostátní stávky učitelů se na Strakonicku podle všeho mnoha školních zařízení nedotkne. Například ze základních a mateřských škol ve Strakonicích zřizovaných městem, kterých je dohromady 14, stávkuje pouze MŠ A. B. Svojsíka. Ta dnes bude uzavřena a důvody jsou na webových stránkách školky: „Jsme si vědomi, že stávkou některým z Vás možná zkomplikujeme Vaši rodinnou situaci. Není nám lhostejná budoucnost Vašich dětí. Společně s Vámi si přejeme pro Vaše děti tu nejlepší školu, moderní vybavení a zejména kvalitní učitele.“

Do stávky nejde Střední rybářská škola Vodňany. „Podporujeme sice odbory a jejich požadavky, ale naše škola není tak běžná, jako mnoho jiných. Máme na internátu ubytovaných 150 studentů. Najít pro ně program a zajistit, aby se nikomu nic nestalo, je velmi těžké. Kromě toho také zajišťujeme podzimní výlovy,“ uvedl ředitel školy Karel Dubský.

Ano ve Volyni stávkovat nebudou a děti do školy půjdou jako každý jiný den. „Ne že bychom nesouhlasili s tím, co se děje ve školství. Ale v této chvíli, tak jak je stávka připravená, kdy se navíc jedná o jedno nebo dvě procenta, se k ní nepřipojujeme,“ uvedl ředitel školy Martin Punčochář.

Většina dotázaných ředitelů uvedla podobné argumenty. Nelíbí se jim, že stávka byla vyhlášena narychlo, takže nebyl čas se na ni připravit, zajistit program pro děti či studenty a dát vědět rodičům. Dalším je, že navýšení osm nebo devět procent už nehraje roli. A to i přesto, že aktivitu odborářů podporují.

Růst platů učitelů v příštím roce schválila vláda. Do jeho základní, tarifní složky dostanou navíc osm procent. Ředitelé škol dostanou pro účely odměn dvě procenta.

Odboráři požadovali růst tarifů učitelských platů o deset procent.