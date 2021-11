„I když ochrana je asi nutná, zrovna z tohohle moc dobrý pocit nemám,“ říká. Už takto je podle něj vidět obrovská nevraživost mezi oběma tábory, která se přelévá i do komunikace s personálem, který požaduje po hostech doklad o bezinfekčnosti. „Co se týká očkovaných či neočkovaných, tak je to tak půl na půl. I když vědí, že nemají doklad, zkouší to. Když po nich osvědčení chceme, bývají hrubí,“ říká servírka Dana. A to i přesto, že se snaží zákazníky o potvrzení žádost co nejslušněji.

Ve čtvrtek večer byla restaurace slušně zaplněná. Podle servírky Dany ale to není pravidlem. „Je to jak na houpačce. Ve středu například bylo prázdno,“ svěřila se. To, že musejí po hostech vyžadovat doklad o bezinfekčnosti, se projevuje na návštěvnosti už od 1. listopadu, kdy nařízení platí.

Dva mladíci, kteří ve čtvrtek vpodvečer restauraci navštívili, osvědčení měli, ale tato lustrace jim vadí. "Chápu číšníky že to chtějí a jsem na to připravený. Vím, že za to nemohou, ale radost z toho nemám. vadí mi, že musím odhalovat svoje soukromí," řekl jeden z dvojice.

Těm, kteří nemají potřebný doklad, nabízí restaurace antigenní test. „Lidé ho využívají, ale na pohodě večera jim to asi moc nepřidá,“ dodal Robert Soukup. Toho, že hosté možnost testu využívají, si velmi cení. Ale pokud vláda opravdu neočkovaným nařídí zákaz vstupu do restaurací, obává se strakonický restauratér ještě většího poklesu tržeb.

Rada vlády pro zdravotní rizika, která je stálým poradním orgánem vlády navrhla, aby se Česko inspirovalo postupem Rakouska. Tedy že by se jako potvrzení bezinfekčnosti uznávalo pouze očkování nebo prodělaná nemoc covid-19. To znamená, že by se na kulturních či sportovních akcích či v restauracích neuznával výsledek testů na covid. Podle Andreje Babiše mělo Ministerstvo zdravotnictví toto opatření zavést od 29. listopadu. Po pátečním jednání ministra Vojtěcha s budoucí vládou to ale jasné zatím není.

Názory lidí ve Strakonicích a Vodňanech (respektujeme soukromí a neuvádíme žádné iniciály):

"Považuji takové nařízení za diskriminaci."

"Jsem očkovaný, tak by mi to nemělo vadit. Ale to neznamená, že nejsem pozitivní. K čemu to pak je?"

"Je v tom zmatek, takže nikam nechodím. Ale tohle už tady bylo. Lidi se akorát naštvou."

"Vůbec nevím, co mám dělat. Jsem dvakrát očkovaný. Dnes jsem zdravý, ale v sobotu máme soukromou oslavu. To máme dávat testy? Fakt nevím. A co když mne někdo nakazí, takže testy i po oslavě? V neděli budeme chtít třeba na oběd do restaurace nebo jen večer na pivo a už můžu být pozitivní. Ale jsem přece dvakrát očkovaný."

"Nevím, co k tomu říct. Lidi se bez problémů očkují proti chřipce a nevadí jim, že do sebe perou nějakou chemii. Věří, že je nezávadná a že pomůže. Proč mají problém s vakcínami proti koronaviru? Bohužel, na tuhle otázku mi asi nikdo neodpoví."

"Pokud tento zákaz bude platit, tak se hospodští zblázní úplně. Takhle měli šanci, že si host zanadává, ale udělá si test, a když je v pořádku, jde utrácet. Večeře, pivko, káva, panáček. V této době každá utracená koruna dobrá."