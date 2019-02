Vodňany – Den otevřených dveří uspořádal dětský klub Rybka, který sídlí na náměstí Svobody 10, ve středu 23. ledna. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory klubu, seznámit se s jeho činností a osobně poznat pracovníky.

Klub Rybka, jehož provozovatelem je MAS Vodňanská ryba, byl otevřen v září 2018 s cílem rozšíření služeb pro vodňanské rodiny s dětmi. „Klub funguje každý den od 12 do 18 hodin. Pro děti zajišťujeme smysluplný program, píšeme s nimi úkoly a pomáháme s přípravou do školy. V současné době máme téměř 40 dětí, které k nám pravidelně docházejí,“ říká pracovnice Rybky Hana Vavrušková. Vodňanští rodiče si zde navíc mohou domluvit doprovod svých dětí do zájmových kroužků, které nabízí DDM nebo ZUŠ. Tým Rybky je tříčlenný, navíc ještě jedna pracovnice zajišťuje pouze převádění dětí. Veškeré služby jsou zdarma díky finančním prostředkům získaných z dotačního programu.



„V období letních prázdnin navíc pořádáme příměstské tábory. První letošní bude již o jarních prázdninách,“ dodává Hana Vavrušková. I tato aktivita je pro rodiny zdarma, pro zúčastněné děti je nutné uhradit pouze vstupy během výletů a stravné.



Činnost klubu výrazně usnadňuje rodičům zajištění péče o děti v odpoledních hodinách. Téměř každý den se najde dítě, které využívá klub až do zavírací doby.

Lucie Hasilová