Strakonické očkovací centrum v prvním patře nad nemocniční lékárnou bylo v provozu celé prázdniny alespoň jednou týdně. Kromě 15. července jsme proti nemoci covid-19 očkovali každý pátek většinou od 14 do 16 hodin. Pro relativně velký zájem o očkování byl ještě mimořádně jako očkovací den zařazen také čtvrtek 21. a 28. července. Očkujeme všemi dostupnými vakcínami – Pfizer pro dospělé i děti, Moderna, Janssen, Novavax. Očkujeme všechny dávky, tzn. základní očkování (první a druhá dávka), první i druhé posilující dávky (třetí a čtvrtá). Druhá posilující dávka (tzn. u Pfizeru celkově čtvrtá) byla dosud podávána pouze v režimu „bez objednání“, od 15. srpna je ale možné se na očkování druhou posilující dávkou (celkově čtvrtou dávkou) objednat v rezervačním systému, a to preferujeme. Aktuálně očkujeme 100 až 200 lidí týdně. Pro první a druhou posilující dávku (tzn. třetí a čtvrtou celkově) lze využít vakcíny od společností Pfizer a Moderna, očkují se pouze osoby od 18 let. Tento pátek 19. srpna bude očkovací centrum v provozu od 14 do 18 hodin. S očkováním počítáme i v pátek 26.srpna. Otevírací doba bude upřesněna podle aktuálního zájmu o očkování.

Jsou v současné době ve strakonické nemocnici hospitalizováni pacienti s covidem?

Zaznamenáváme nárůst testů, které vyhodnocují centrální laboratoře. Například v pondělí 8. srpna zpracovávaly 36 testů (18 s pozitivním výsledkem), o týden později (15. srpna) to bylo 53 testů (20 s pozitivním výsledkem). V období od 5. do 16. srpna vyhodnotily laboratoře 314 vzorků. Pozitivní výsledek jich mělo 136, tedy více než 40 procent. V úterý 16. srpna bylo v nemocnici hospitalizováno s covidem šest pacientů. O prázdninách se počet covid pozitivních pacientů pohyboval do deseti, většinou v rozmezí čtyři až sedm pacientů.

Má nemocnice skluz v operacích?

Momentálně strakonická nemocnice neřeší žádný časový posun v plánovaných operacích. Mírné zpoždění v řádu týdnů, nabrané v covidových letech 2020 až 2021, se nám podařilo letos v jarních měsících dohnat. Čekací doba na plánované výkony se aktuálně pohybuje mezi čtyřmi až osmi týdny.