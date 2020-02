A právě výsledky hledání strategického partnera vyvolaly další z kritických hlasů z ODS. Kraj si nechal za 1,4 milionu korun udělat průzkum trhu potencionálních partnerů pro letiště a závěry analýzy se nyní dostaly do rukou ODS, která je využila k další kritice. O materiálu se má přitom jednat až v únoru a ODS nezveřejnila, jak se k němu dostala. V minulosti už ODS čelila kritice, že na počátku projektu a jeho nastavení stála ona, ČSSD a KSČM. „Projekt letiště vznikl za dob vlády ODS a sociální demokracie a KSČM. Naše koalice už převzala hotový projekt a výběrové řízení na zhotovitele. Takže jsme ten projekt nemohli v ničem ovlivnit,“ řekl náměstek hejtmanky Josef Knot.

ODS se tak znovu pustila do kritiky věcí, za které nesla v minulosti také odpovědnost. Usnesení o hledání strategického partnera například bylo přijato v roce 2012 v době vlády ODS a ČSSD, ale začala ho hledat až současná koalice.

Podle jihočeského lídra ODS Martina Kuby závěry analýzy potvrzují obavy ODS. „Ztráty z provozu osobní dopravy bude potencionální investor dotovat z jiných podnikatelských aktivit,“ citoval ze zatím neveřejné zprávy s tím, že letiště bude podle odhadu analýzy ztrátové dvě až tři dekády a bude potřebovat krajskou dotaci.

Z informací, které ODS zveřejnila, vyplývá, že poradenské firmy, které si kraj najal, oslovily 171 subjektů,z nichž tři projevily možný zájem a jedna z nich přišla s takzvanou indikativní nabídkou, která znamená, že chce jednat. „Ukazuje to, že na trhu není o letiště úplně rvačka,“ řekl Martin Kuba. Má jít o společnost Accolade, která má zkušenosti s provozem objektů na letišti v Brně. O budějovické letiště se začala zajímat už před rokem, na jednání trvá a může tak jít o seriozní zájem.

Letiště prochází v těchto měsících zkušebním provozem na letouny s rozpětím křídel 24 metrů, ale chce usilovat i o povolení na rozpětí 30 metrů. Odbavování veřejných letů po ohlášení by mohlo začít v květnu a běžný obchodní provoz předpokládá vedení letiště od příštího roku. Město České Budějovice chce z letiště odejít. Nyní se připravuje odhad ceny jeho podílu. Hotový by měl být do konce března.