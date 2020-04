Hygienici začali distribuovat balíčky s ochrannými pomůckami, nové testovací místo zahájí provoz ve středu.

Od nedělního do pondělního večera nezaznamenali hygienici na jihu Čech žádný nově potvrzený případ nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Začátek nového týdne bohužel přinesl jedno úmrtí.

Celkem tak od vypuknutí epidemie zemřelo v Jihočeském kraji v souvislosti s onemocněním COVID-19 šest lidí. Celkový počet nemocných s diagnózou COVID-19 k pondělní 18. hodině zůstal na nedělních 171. Aktuálně COVID-19 pozitivních osob bylo v regionu v pondělí večer 66.

„Od nedělního do pondělního večera vyšetřily laboratoře v regionu 122 nových suspektních vzorků osob s podezřením na možné onemocnění COVID-19. Pozitivní nebyl žádný. Bohužel jsme zaznamenali úmrtí muže ve věkové kategorii 65+,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD.

V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy udržují s 26,84 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k pondělní 18. hodině) stabilní pozici regionu s výrazně nejnižším výskytem COVID-19 v ČR.

Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 10 954 osob. V povinné karanténě se k pondělní 18. hodině nacházelo aktuálně 508 Jihočechů.

Začátek týdne přinesl změny, týkající se uvolnění zavedených protiepidemických opatření. Úpravy se týkají i přeshraničního režimu. KHS Jihočeského kraje zřídila v této souvislosti pro přeshraniční pracovníky zvláštní informační linku na čísle 736 514 326. Informace o testování pro samoplátce poskytují i jihočeské nemocnice a dnes přímo na hraničním přechodu s Rakouskem v Dolním Dvořišti začala výstavba mobilního testovacího místa, které by mělo být zprovozněno ve středu v 9 hodin.

„Dnes jsme začali s distribucí balíčků ochranných pomůcek, které připravil Jihočeský kraj pro pacienty s nějakým typem chronického onemocnění, tedy například pro onkologické pacienty, osoby s onemocněním srdce a cév, s imunodeficitem či s chronickým plicním onemocněním,“ upozornila na službu pro chronicky nemocné Kvetoslava Kotrbová. Balíčky, které obsahují mimo jiné i respirátor, si mohou vyzvednout v sídle KHS v českobudějovické ulici Na Sadech 25 v pracovních dnech od 7.30 do 16.00 hodin po předchozí domluvě na telefonním čísle 736 514 349.

Podle verifikovaných dat krajské hygienické stanice bylo v pondělí večer na jihu Čech mezi těmi, co onemocněli COVID-19, 99 žen a 72 mužů. Z celkových 171 potvrzených případů je 41 z Českobudějovicka, 36 ze Strakonicka, 28 z Prachaticka, 22 z Českokrumlovska, 19 z Táborska, 16 z Jindřichohradecka a devět z Písecka. „Mezi pozitivně testovanými je deset dětí ve věku do 14 let. Čtrnáct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, osmadvacet v kategorii od 25 až 34 let, osmadvacet v kategorii od 35 do 44 let, šestadvacet v kategorii od 45 do 54 let a osmadvacet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 37 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS MUDr. Jitka Luňáčková.

Počet Jihočechů, kteří se vrátili ze zahraničí zpět do vlasti v rámci hromadných repatriací organizovaných Ministerstvem zahraničí i samostatně a nyní jsou pod dohledem jihočeských hygieniků, se v neděli zvýšil o 5 osob na celkových 245. „Stále ovšem platí, že nákaza byla už dříve prokázána pouze u jednoho z nich. Všichni směřovali automaticky do nařízené karantény,“ dodala MUDr. Luňáčková.

Pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz . Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19. Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to až po jejich verifikaci.