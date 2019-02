Strakonice – Celý obchvat města bude 22. ledna předán do předčasného užívání, čímž bude jeho výstavba završena.

Co to bude znamenat pro obyvatele Strakonic a hlavně řidiče, vysvětlila tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková. „V průběhu ročního zkušebního provozu budou probíhat například kontrolní měření hlučnosti.“ Dojde také kontrolu zakázaného průjezdu kamionů.



Celková délka nově vybudovaných účelových komunikací je 1000 metrů, dále parkovací plocha 1500 m2.



Podle původní smlouvy mělo město investovat cca 47,4 milionů korun včetně DPH. Podle Oldřicha Švehly z majetkového odboru města bude suma z důvodu změn jiná. „Bavíme se o částce kolem 50 milionů korun,“ dodal.



Výstavba obchvatu začala v březnu 2018, uvedení do provozu bylo 27. září 2018. Investorem je ŘSD ČR. Celkově stál obchvat 186 milionů bez DPH.