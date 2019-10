V neděli 6. října otevírá Městské muzeum a galerie Vodňany výstavu k 30. výročí revolučních událostí ve Vodňanech. Projekt vznikl díky spolupráci řady pamětníků a především vodňanského fotografa Karla Burdy, který od roku 1976 disciplinovaně dokumentuje dění ve městě.

Sametové Vodňany. | Foto: Karel Burda

Vystaveno je na 150 autorských fotografií z let 1989 a 1990. Do úvodní části jsou zařazeny fotografie z totalitních májových oslav, skládání pionýrského slibu nebo přehlídky vojsk Ministerstva vnitra. Stěžejní soubor tvoří snímky z listopadových manifestací a generální stávky ve Vodňanech. Představený celek uzavírají události z roku 1990 – sázení stromů Svobody, návštěva velvyslankyně USA, volby do zastupitelských sborů na celostátní i místní úrovni aj. Rozsáhlá výstava je doplněna dokumenty z archivu muzea a soukromých sbírek i promítáním archivních filmů z demonstrací na vodňanském náměstí. K ní za podpory Města Vodňany a Jihočeského kraje byla vydána publikace.