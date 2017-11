Začínají růst zimní houby.

Strakonicko - Skončilo období podzimních hub a již se tu objevují houby, které nás budou provázet od listopadu do března, a tou hlavní je penízovka sametonohá, lidově zvaná sametonožka, nebo sametka.

Roste hojně na odumřelých dřevinách, zejména lip, jírovců, ořešáků, vrb a topolů, ale v lesích parcích i zahradách do - 10 ° C v trsech. Klobouk je žlutohnědé barvy a může mít výjimečně průměr až 10 cm. Třeň je nahoře světlý dole hnědý jemně sametový. Pro použití je vynikají do polévek, houbaři jí říkají vánoční houba a na Štědrý den chodí se smetáčkem na známá místa a po ometení pařezu sbírají zmrzlé plodnice.

Dělával to známý mykolog František Smotlacha a dělám to i já a další houbaři. Pak si ji přidávám do rybí polévky a vylepším si její chuť. Když je jí dost, i smaženice je výborná. Její povrch je po namočení velice slizký, a tak vám často uteče i z talíře. Navíc jsou u ní známé léčivé účinky, extrahuje se zní flammulin, což je antibiotikum a a rovněž se získávají látky protirakovinotvorné a antibakteriální. Lze si ji doma naočkovat na odumřelé pařezy nebo si koupit i sadbu.

Je u ní nutné alespoň 20 minut vařit, jelikož je tužší. Lze pouze splést s třepenitkou makouvou, která má tmavé lupeny a nemá sametově hnědý třeň. Přikládám několik snímků z dnešního sběru v dešti a můžu říci, že takové množství a tak veliké plodnice jsem pár let neviděl. Z jednoho místa jich bylo víc jak kilo.

Váš Honza Malířský