"Aktuálně je možná registrace pouze seniorům ve věku 80 +. K očkování v našem očkovacím místě, které se zatím nachází v prostoru infekční ambulance strakonické nemocnice, se již zaregistrovalo 1275 osob, z toho 436 jsme již naočkovali," říká náměstek ředitele pro kvalitu zdravotní péče a zástupce primáře neurologického oddělení Michal Pelíšek.

Jak vypadá v těchto dnech zařizování očkovacího centra v Lidické ulici?

Na místě jsme absolvovali již několik koordinačních schůzek se zástupci kraje, města a architekta. Nyní se dokončuje projekt celé stavby, Technické služby Strakonic v tomto týdnu zrealizují bezbariérový přístup a začne se zřejmě pokládat omyvatelná podlahová krytina, která ochrání původní palubovku, aby se nepoškodila. Současně probíhá příprava organizace provozu očkovacího centra a jeho vybavení mobiliářem, počítačovou technikou a hlavně personálem.

Vyřešili jste všechny body, které před vámi stály?

V tuto chvíli nevím o žádném zásadním problému, který by realizaci bránil. Zástupci města Strakonice a Jihočeského kraje jsou celé akci velice vstřícně nakloněni, řešíme běžné realizační problémy, které jsou s takovou stavbou spojeny. Například zajištění internetového signálu, elektřiny, odpadové hospodářství a podobně. Za nemocnici k realizaci přistupujeme také aktivně a již se těšíme, až bude moci být centrum zprovozněno.

Už je jasná studie, jak bude vypadat očkovací centrum? A je už jasné, kdy začnete s jeho zařizováním a vybavováním?

V podstatě to jasné je, protože všechna jihočeská očkovací centra budou vypadat podobně, jen se budou logicky trochu lišit kapacitou podle velikosti regionu. Definitivní projekt by měl být hotový v těchto dnech. Centrum bude mít několik registračních boxů na vstupu k vyřízení nezbytné administrativy, následně bude ordinace lékaře a samotné očkovací boxy. Celý prostor bude obsahovat několik čekáren, odpočinkovou zónu po vakcinaci a samozřejmě řadu provozních prostor, například pro ředění očkovací látky. V rámci realizace nezapomínáme ani na parkování, označení budovy či navigační systém po městě.

Kde a jak se mohou lidé na očkování registrovat či přihlašovat?

V současné době je možnost registrace a rezervace řešena celostátně v rámci centrálního registračního systému, přístup do něj je i na webu naší nemocnice www.nemst.cz. Aktuálně umožní registraci pouze seniorům ve věku 80+. K očkování v našem očkovacím místě, které se zatím nachází v prostoru infekční ambulance Nemocnice Strakonice, a.s. (pavilon č. 18) se již zaregistrovalo 1275 osob, z toho 436 jsme již naočkovali. Dále jsme první dávkou naočkovali zdravotníky z nemocnice a ordinací praktických lékařů a ambulantních specialistů, Zdravotnické záchranné služby, klienty a pracovníky sociálních služeb, celkem bylo k dnešnímu dni naočkováno cca 2000 osob. Nyní je před námi jejich přeočkování druhou dávkou.

Už jsou zájemci o očkování? Jak budou řazeni?

Jak jsem již zmínil, v současné době se očkují pouze senioři ve věku nad 80 let, aktuálně evidujeme zájem ještě 839 lidé z této skupiny. Současně nám volá řada další zájemců, které ale zatím musíme bohužel odmítat. Jiná možnost registrace než přes centrální rezervační systém není aktuálně možná. Až bude dostatek vakcín, budou se dle plánu ministerstva zdravotnictví očkovat další skupiny, zejména chronicky nemocní pacienti, učitelé a další složky integrovaného záchranného systému.

Do kdy bude podle vás očkování trvat a máte zajištěn dostatek vakcín?

Nedostatek vakcín je celosvětový problém. V naší nemocnici jsme hned od počátku k očkování přistoupili velice aktivně a podle dnešní dat jsme na 26. místě z celorepublikového žebříčku 326 subjektů, které očkují. To považuji za velice slušné číslo, na které můžeme být ve Strakonicích hrdí. Vše se ale odvíjí od přísunu vakcín. Všechny vakcíny od společnosti Pfizer/Biontech, které v následujících 2 až 3 týdnech dorazí, využijeme pravděpodobně pouze pro přeočkování. Máme ale příslib, že v pátek 29.ledna do Strakonic, jako jedné ze tří jihočeských nemocnic, dorazí vakcíny od společnosti Moderna, které mají prakticky stejnou účinnost a snášenlivost jako původní vakcína. Tuto dodávku využijeme pro očkování dalších seniorů, kteří na očkování zatím čekají. Co se týká očkovacího centra, tak s jeho provozem počítáme minimálně do léta.