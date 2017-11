Zachránila ostatky houslisty Váši Příhody

Vodňany - Houslistka Pavla Žílová z Vodňan se rozhodla k neobvyklé věci.

Před časem rozjela mašinérii událostí spojenou s exhumací, převozem a uložení ostatků houslového virtuóza Váši Příhody a jeho ženy z Vídně do společného hrobu v místech, kde rád v dětství pobýval, do Vodňan. „Na jaře 2014 jsem se dozvěděla, že hrob Váši Příhody na hřbitově ve vídeňském Hietzingu má být pro neplacení poplatků zrušen. Nechtěla jsem, aby tak významný český houslista skončil stejně jako Mozart v bezejmenném hrobě. Našla jsem cestu, jak pomocí dotačních programů, dluh uhradit, tělo exhumovat a převézt do Čech. Tato anabáze ovšem trvala čtyři roky,“ říká Pavla Žílová.

Nikdo tenkrát nepředpokládal, kolik úsilí a času ji to bude stát. Administrativní byrokracie, neochota jednání ze strany správy vídeňského hřbitova a nakonec i samotný lidský faktor, protože, někteří zaměstnanci rakouského hřbitova údajně vše brzdili.

Vídeňská akce, exumace a další poplatky činily celkem 4700 Euro, a v Čechách dalších 70 tisíc korun. Světově proslulý houslista Váša Příhoda: narozen 22. srpna 1900 ve Vodňanech, zemřel 26. července 1960 ve Vídni. Pocházel z hudební rodiny. Studoval u profesorova Jana Mařáka v Praze, dále pak ve Vídni. V roce 1946 byl obviněn z kolaborace. Zákaz koncertování v Československu. Turné po USA mu přineslo obrovské úspěchy v newyorské Carnegie Hall, Chicagu, Detroitu, Clevelandu. Život strávil v emigraci. Hrál na všech světových scénách. Přijal turecké občanství. V roce 1950 o něj projevila zájem Vídeňská hudební akademie a tak se usídlit v rakouském městečku Sankt Gilgen. Rakušan Wolfgang Vendle je výhradním vydavatelem jeho houslového odkazu. Vlastní edici 11CD s historickými nahrávkami. V Čechách jeho odkaz šíří Pavla Žílová.

Vyřízení veškeré dokumentace trvalo déle než tři roky. Ani konečné vyzvednutí rakví z hrobu se neobešlo bez komplikací. Hrob byl zatížen kontejnerem se zeminou. Nakonec si s tím dva hrobníci poradili a rozebrali kamenný hrob na jednotlivé komponenty. Kopalo se do dvou metrů hloubky. Rakve byly uloženy na sobě.

Po třech dnech si konečně paní Žílová přijela ostatky vyzvednout. „Korunu všemu nasadili zaměstnanci hřbitova, kteří mi sdělili, že tam Příhodovi nejsou. Někam je prý asi odvezli, ale jestli chceme, tak si je mám najít sama. Hned v prvním chladicím boxu jsem je objevila. Chtěla jsem to zaměstnancům oznámit, ale ti právě odcházeli na oběd. Očividně jsem jim byla lhostejná. Tak jsme rakve naložili a odvezli s patřičnými dokumenty do Čech,“ pokračuje Pavla Žílová.

Dnes hrob Váši Příhody ve Vodňanech ve správě města.