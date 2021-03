"Bylo oznámeno, že se na travnaté ploše poblíž marketu OBI pase prase domácí, jateční velikosti. Dle odřenin se dalo usuzovat, že zvíře na místě vypadlo z vozidla během přepravy," uvedl zástupce velitele Městské policie Písek Jaroslav Rapant.

Na místo okamžitě vyrazila hlídka strážníků s odchytovým vozidlem. Prase se zasahujícím složkám podařilo včas dostat pod kontrolu, aniž by způsobilo například dopravní nehodu. "Strážníci si společně s policisty v marketu OBI vypůjčili hrazení a prase zahnali do ohrady, kde jej uzavřeli," dodal zástupce velitele písecké městské policie. Prase poté putovalo na školní statek v Dobešicích.

Přestože mělo v uchu štítek, jeho majitele se podle Jaroslava Rapanta zjistit nepodařilo. "Dotazem na okolní chovy a jatka se nepodařilo zjistit žádné skutečnosti, které by vedly ke zjištění majitele prasete."

Zvíře se po dvou týdnech má čile k světu. Odřeniny, které prase při pádu na silnici utrpělo, už se zahojily. "Jde o prasnici, která může být kolem půl roku stará. Velmi rychle se u nás zabydlela a naše ošetřovatelky si s ní vybudovaly vřelý vztah," vylíčil vedoucí školního statku v Dobešicích Jaroslav Procházka.

O příběhu zachráněného prasátka se prostřednictvím Píseckého deníku dozvěděla i organizace, která se mimo jiné stará o nechtěná prasata a zajišťuje jim nové domovy. "Zaujalo nás, že to prase má příběh a vybojovalo si život skokem z auta. Majitel zvířete si asi dobře uvědomoval pokutu za to, že prase nezabezpečil a nevyplatilo by se mu, kdyby se o něj přihlásil," vysvětlila Alena Klímová z Českého klubu majitelů prasátek chovaných v domácnosti. Prasnice si teď bude spokojeně žít v novém domově na statku u chovatelky nedaleko Trhových Svinů. "Písecký odbor životního prostředí nám vyšel maximálně vstříc, abychom tam prasinku mohli převézt. Až do konce života si bude užívat velký výběh na louce u lesa," popsala Alena Klímová, která zachráněnému prasátku dala jméno Dafne. "Mě to tak napadlo, protože je to jméno z filmu Někdo to rád horké a s ní to dobře koresponduje. To horké už si zažila a teď už bude jenom ta zábava," dodala.