Vodňany – Lepší zázemí chtějí pro zdravotnické záchranáře vybudovat ve Vodňanech. V rozpočtu města na to mají vyčleněný milion korun.

Ilustrační fotografie. | Foto: ZZS Královéhradeckého krajje

Záchranka sídlí ve Vodňanech v budově polikliniky. „Zatím chodili lékaři ze záchranky společným vchodem s ostatními. Našim cílem je ale udělat jim samostatný vstup ze strany budovy,“ uvedl starosta Milan Němeček. Zázemí záchranky by mělo přesídlit místo bývalé plicní ambulance, která se přesune do jiných upravených prostor.



Změny mají umožnit i lepší přístup k sanitkám. „Nejde o závratné úpravy. Ale jde nám o to, abychom se v případě výjezdu dostali k vozům co nejrychleji. A za tuto úpravu jsme vděční,“ uvedl ředitel Jihočeské záchranky Marek Slabý.



Město chce pro záchranáře vybudovat také nové garáže na sanitní vozy. Uvedl to starosta Milan Němeček s tím, že záchranku Vodňany potřebují a chtějí.



Klára Alešová