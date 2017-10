Začala oprava ulice Švandy dudáka

Strakonice – V pondělí 23. října začala kvůli kompletní rekonstrukci uzavírka části ulice Švandy dudáka. Dezolátní stav této ulice urychlil její opravu a byla upřednostněna před ulicí Volyňskou.

Oprava jeden kilometr dlouhé ulici bude prováděna po etapách až do října 2018Foto: Deník/ Alena Šrámková

Původní projekt počítal v rozpočtu s částkou 35 milionů korun bez DPH. Peníze na opravu byly přesunuty z původně připravovaného kanalizačního sběrače na Volyňské. „Celá tato ulice potřebuje kompletní opravu. Začne se vodovodem a kanalizací, na řadu přijde vozovka, chodníky i veřejné osvětlení,“ řekl místostarosta Milan Jungvirt. V této téměř jeden kilometr dlouhé ulici je v havarijním stavu hlavně kanalizace. Při větším dešti se voda z kanalizace vrací zpět do domů. První etapa opravy začne ze strany od točny autobusu MHD a měla by být dokončena do 20. prosince 2017.



Stavbu provádí společnost ZNAKON, a.s. konečné dokončení celého kilometrového úseku je plánováno na říjen 2018. Hodnota opravy byla nakonec vysoutěžena mezi sedmi nabídkami na 32 milionů korun bez DPH.



Stavbou dojde také k omezení městské hromadné dopravy.

Uzavírka ulice se dotkne linek:

385001 Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov

385002 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel. st. – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov

385005 Strakonice, Modlešovice – Strakonice, žel.st. – Strakonice, Raisova – Strakonice, Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov.

Po dobu uzavírky budou spoje výše uvedených linek vedeny po objížďce: točna autobusů na Sídlišti – ulice Prof. Skupy – ulice K Dražejovu obousměrně. Po dobu uzavírky bude dočasně zrušena zastávka Strakonice - Švandy dudáka. Jako náhradní je určena zastávka Strakonice - Profesora Skupy. Poněvadž se jedná pouze o jednosměrnou zastávku ve směru na Starý Dražejov, bude určeno jiné umístění této zastávky pro směr do centra Strakonic.