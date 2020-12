Zavolal muž, že má obavy o život své sestry, která má osobní problémy, užívá antidespresiva a hovořila o tom, že chce skočit pod vlak. Hlídka ve složení prap. Tomáš Pěsta a pprap. Michael Živůstka okamžitě vyjeli na místo. Jak na událost vzpomíná Tomáš Pěsta?

"V předmětný den jsem vykonával službu se svým kolegou pprap. Michaelem Živnůstkou. Byli jsme zrovna na cestě na BČS za účelem dotankování služebního vozidla, když nám dozorčí služba předala po vysílačce informaci, že bylo přijato oznámení o možném pokusu sebevraždy mladé dívky, která kontaktovala rodinu s tím, že chce ukončit život skokem pod vlak. Samozřejmě jsme museli okamžitě jednat, šlo v tu chvíli o minuty. Urychleně jsme se vydali po možné trase, kterou nám určil operační důstojník. Následně jsme se z poskytnuté fotografie dozvěděli, že nám je osoba známa. To v nás přirozeně vyvolalo ještě větší pocit zodpovědnosti a touhy, aby vše dobře dopadlo. Vzhledem k tomu, že éterem prolétla informace, že by se dívka mohla pohybovat někde v rekreační oblasti „Podskalí“, zvolili jsme okamžitý přesun do této lokality. Jedná se o rozlehlý prostor, který je za řekou křížen železniční tratí. Na základě osobní a místní znalosti jsme zvolili trasu okolo letiště do místního kempu. To se nakonec ukázalo jako to nejlepší možné rozhodnutí, protože po příjezdu na místo jsme z auta spatřili dívku odpovídající popisu, jak jde po pěšině směrem k železniční trati. Ihned jsme jí oslovili křestním jménem, a když se zastavila, věděli jsme, že máme vyhráno. V tu chvíli u nás převládl pocit radosti z dobře odvedené práce a také pocit hrdosti, že jsme možná svým rychlým rozhodováním zachránili mladý lidský život."