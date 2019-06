Strakonicko – Nejdříve dlouho nic, ale pak to přišlo!

Ilustrační foto - déšť | Foto: Deník / Attila Racek

Ve čtvrtek 6. června kolem 20. hodiny začaly padat první kapky, od 21 hodin přibližně do půlnoci už letěly z nebe nepřetržité proudy vody. A to i přesto, že podle internetu měl přívalový déšť Strakonicko minut. „Dívala jsem se na oblohu a ve směru na Šumavu to byla jedna černá hradba mraků,“ popsala stav obyvatelka obce Čejetice.