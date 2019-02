Strakonicko - Meteorologická stanice Kocelovice hlásí v pondělí 4. února ráno 21 centimetrů sněhu a teplotu mínus 3,1 stupně pod nulou. Sněhová nadílka přišla na Strakonicko v neděli nad ránem.

"Kolem půlnoci začalo lehce pršet, kolem druhé v noci už to byl sníh se sněhem a kolem čtvrté ráno pak přišlo silné sněžení," popisuje situaci meteorolog Jiří Choura. Se sněhovou nadílkou to šlo v neděli k ránu opravdu rychle, během tří hodin napadalo 12 centimetrů sněhu.



Takové zimy byly za mého mládí normální. Pamatuji si, že před takovými padesáti lety jsme jako kluci lyžovali i na oranici na poli," zavzpomínal Jiří Choura.



To až v posledních letech jsme sněhu trochu odvykli, protože se držel maximálně kolem deseti centimetrů. Podle údajů ČHMÚ až rok 2013 nabídl větší sněhovou peřinu, tehdy v Kocelovicích měřili v lednu 31 centimetrů sněhu.



Za rekordní lze považovat rok 1988, tehdy bylo 15. března 38 centimetrů sněhu. Situace byla podle meteorologů dost podobná té současné. Mokrý sníh také napadal za velmi krátkou dobu.



