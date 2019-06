Čtyři životy vyhasly v okrese během června. Smutné prvenství si Strakonice drží i co se týká první letošní oběti v Jihočeském kraji. Byl jí řidič, který 21. ledna čelně narazil se svým vozem do stromu na silnici u Bavorova.

Jako tragický den se zapsal do statistik nehodovosti také čtvrtek 6. června. U Přešťovic narazil do stromu 22 řidič a nehodu nepřežila ani jeho mladá spolujezdkyně (27). „Osobní automobil značky Audi jel ve směru od Prahy do Strakonic a řidič pravděpodobně nezvládl předjíždění ,“ popsala tehdy policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Poslední nehoda s tragickým koncem se stala ve středu u Libějovic. V kabině kamionu tam uhořel dvaašedesátiletý řidič.

Podle jihočeského koordinátora Besipu Václava Kováře se před prázdninami stává nejvíce nehod. „Nahrává tomu i slunečné počasí, lidé jsou díky němu dříve unaveni,“ poznamenal s tím, že ve více něž padesáti procentech je viníkem nehod lidský faktor. Za stále vyšší nehodovost na silnicích, která hlavně v letošním roce roste obrovským tempem, prý může ve značné míře neukázněnost řidičů.