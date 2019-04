Z New Yorku do Moskvy

Blatní - Fotoskupina Spektrum vystavuje v Komunitním centru v Blatné do 30. června fotografie Martiny Kritznerové s názvem Z New Yorku do Moskvy. K vidění je úterý až pátek od 9 do 17 hodin.

Fotoskupina Spektrum provozuje galerii Spektrum v KCAŽ Blatná od září 2014. Fotoklub byl založen 5. listopadu roku 2010 pod názvem Fotoskupina SPEKTRUM pro zájemce o výtvarnou fotografii jako registrované občanské sdružení.

Autor: Petr Škotko