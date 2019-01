Strakonice - Policisté rozplétají krádež peněz v kanceláři jedné z politických stran ve Strakonicích.

Tisková mluvčí Jaromíra Nováková to Strakonickému deníku potvrdila ve čtvrtek 17. ledna. "Bylo nám oznámeno, že z kanceláře jedné z politických stran ve Strakonicích se ztratilo kolem 30 000 korun. Část peněz byla v kase, další v trezoru, násilné vniknutí nebylo zatím potvrzeno. Vzhledem k z vyšetřování více nebudeme uvádět," řekla Jaromíra Nováková.



Strakonickému deníku se podařilo zjistit, že ke činu došlo v kanceláři Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy. V té se nám nepodařilo sehnat ani předsedkyni Marii Pavlovičovou, ani místopředsedu Martina Rataje. A to i přesto, že ve čtvrtek je kancelář otevřena od 9 do 15 hodin. Případ tedy okomentovala předsedkyně Jihočeského krajského výboru KSČM v Českých Budějovicích Alena Nohavová. "O případu vím a mohu potvrdit, že v kanceláři OV KSČM ve Strakonicích zmizelo 30 000 korun. Policie zajistila stopy a vzala z místa činu otisky. To je vše, co mohu v tento okamžik říci," uvedla.



Vysvětlila také absenci předsedkyni Marie Pavlovičové a místopředsedy Martina Rataje. "Paní Pavlovičová je ze zdravotních důvodů delší v pracovní neschopnosti. Proč není v kanceláři pan Rataj, nevím. To je pouze záležitost okresního výboru."



Ke krádeži mělo dojít ve středu 16. ledna.