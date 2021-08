Ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup.Zdroj: archiv JCCRTuristická návštěvnost kraje v souvislosti s pandemií klesla. Jak dlouho potrvá návrat v oblasti turismu k normálu?

Dopad covidu na cestovní ruch je opravdu fatální. Kromě úbytku turistů jsme zaznamenali opravdu výrazný odliv pracovní síly do jiných oblastí. Pokud se na nějaká relativně pozitivní čísla vrátíme do tří let, bude to maximálně optimistický odhad, i když samozřejmě hovořím o situaci, kdy nenastanou další omezující opatření.

Jedna strana naší mince cestovního ruchu je spokojený návštěvník, druhá pak jihočeský podnikatel, který dává práci místním lidem a splácí úvěry. Naším územím protékají řeky asijských turboturistů bez většího finančního efektu, ale naším cílem je, aby se tu návštěvníci ubytovali a několik dnů tady spokojeně žili v nejzdravějším životním prostředí v celé republice. Kvantita není důležitější než kvalita. Náš jih si musí návštěvník vychutnat.

Na co a jakými způsoby chcete lákat turisty do kraje?

Současná situace jednoznačně směřuje k podpoře pobytové turistiky a hledání klientely zejména v České republice a sousedních zemích, v dojezdové vzdálenosti automobilem. Připravili jsme jazykové verze naší propagace například v polštině či maďarštině. S tím souvisí i podpora celokrajské infrastruktury, mezi prioritní patří třeba cyklisté a elektrocyklisté. Novým trendem jsou také karavany. Jižní Čechy pro ně mají obrovský potenciál a s vedením kraje proto připravujeme dotační program pro zlepšení zázemí pro karavany, které nyní parkují mnohdy živelně a ne zrovna šetrně k okolí.

Další kapitolou jsou pak už mnohem větší projekty, pro které už má současná politická reprezentace kraje své dlouhodobé vize a aktivně hledá vhodné investiční partnery.

Jihočeská centrála často upozorňovala na nižší úroveň služeb v jihočeských restauracích, hotelích a penzionech. Zlepšila se v tomto směru situace?

Pracovní síla je velkým problémem nejen v cestovním ruchu, ale v obecném smyslu. Zlaté české ručičky máme, ale mnohdy v zahraničí. A slovo řemeslo by potřebovalo významné systematické znovuzrození. Do budoucna by pro nás mělo být velkou výhodou to, že střední školy spravuje Jihočeský kraj, i to, že se cestovní ruch vyučuje na jihočeských vysokých školách. Podnikatelé by samozřejmě chtěli kvalitní zaměstnance, ale současné vakuum na trhu je opravdu bolestivé.

Hejtman Martin Kuba po svém zvolení do funkce upozorňoval na to, že JCCR příliš narostla a její činnost se do jisté míry prolíná s oddělením marketingu a cestovního ruchu v kanceláři hejtmana. Jak vidíte JCCR do budoucna vy? Jak velká by to měla být organizace, s kolika zaměstnanci a jak velkým rozpočtem?

Situace na centrále je stabilizovaná, i když prošla zásadní úsporou rozpočtu, ostatně jako celý krajský úřad. Do budoucna zde naopak vidím větší příležitosti v propojení na některé další odbory úřadu, jednoznačně třeba odbor kultury. Panu hejtmanovi jsem hned v prvních dnech předložil základní představy a jsem velmi potěšen, že zapadají do celého velmi praktického a pragmatického konceptu vedení kraje a s kolegy na centrále i přímo na místě v jednotlivých oblastech můžeme nyní v klidu pracovat.

Jaké místo v Jihočeském kraji máte rád vy a proč?

Jsem mimořádný patriot. Na jižní Čechy je i fantazie krátká. Nejlepší je najít si jakékoliv místo a odtud vyrážet na výlety podle momentální nálady či počasí. Je opravdu příznačné, že každý druhý Jihočech tráví dovolenou doma na jihu a já nejsem výjimkou.