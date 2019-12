Pomoc přišla včas

V pátek 6. prosince před třetí hodinou v noci bylo městské policii nahlášeno, že na lavičce proti marketu Lidl leží muž. Hlídka musela na místo zavolat záchranku, protože muž se třásl zimou, neudržel se na nohou a měl odřený obličej. Byl převezen do nemocnice.

Nezletilí zloději v marketu

Další parta nezletilců se pokoušela v sobotu 7. prosince v podvečer krást v marketu Billa v ulici Na Ohradě. Zadržela je ostraha. Tři kluci ve věku 10 a 11 let si přišli pro petardy za 160 korun. S kradeným zbožím prošel přes pokladní zónu jeden, dvěma ostatním se podařilo poničené věci narychlo odložit do regálu s psími granulemi. Trestně neodpovědná omladina musela na místě sečkat, dokud sestra jednoho z kluků nepřivedla matku, která škodu zaplatila a byla s celou událostí seznámena.

Vysvobozený pasažér

Určitě se těšil domů do postele, ovšem nakonec musel v půl jedné v noci řešit nepříjemnou situaci. Řeč je o muži, který přijel do Strakonic posledním vlakem z Českých Budějovic a než stačil vystoupit, vagon byl uzamčen a on v něm zůstal uvězněný. Naštěstí ho napadlo zavolat na linku 156 a službu konající strážník zalarmoval pracovníka Českých drah, který pasažéra vysvobodil. Stalo se to v úterý 10. prosince.

Stříkačka u Jiskry

Nález injekční stříkačky ohlásil ve středu 11. prosince muž z Dukelské ulice. Pohozenou stříkačku objevil u restaurace Jiskra. Strážníci nebezpečný nález zlikvidovali.

Jaroslava Krejčová, tisková mluvčí MP Strakonice