Muž zapadl mezi krabice

Do velkých nesnází se dostal strážníkům známý muž bez domova. V neděli 17. ledna po desáté hodině v noci volal S.O.S. na linku 156. Uvedl, že přespává u rampy hotelu Bavor, ale když k ní lezl, propadly se pod ním naskládané krabice s matrací a on zůstal zaklíněný a nemůže dýchat. Těžko si představit, jaké krkolomné pohyby musel muž provádět – propadl se hlavou dolů a nohy mu trčely nahoru. Sám neměl šanci se z místa vyhrabat.

V bytě jim přistál kámen

V úterý 19. ledna krátce před začátkem nočního klidu oznámil muž z Havlíčkovy ulice, že jim někdo hodil do okna kámen a rozbil jednu okenní tabuli. Viděl prý jen utíkající osobu s kapucí na hlavě. Dále vyjádřil obavu, že majitel bytu bude vyžadovat opravu okna a proč by to měl platit, když okno nerozbil. Strážníci prohledali okolí, bohužel marně. Případ si převzala státní policie.

To je samozřejmost

V pátek 22. ledna odpoledne prosila o pomoc strážníky žena z Vimperku, která do strakonické nemocnice přivezla na očkování proti Covidu-19 svého starého tatínka. Otec je na vozíku, a protože budova, kde se očkuje, není bezbariérová, potřebuje ho dostat ze schodů. Nahoru jí prý pomohly ochotné sestřičky, ale nyní jsou zaneprázdněné. Hlídka do nemocnice ihned vyjela a vozík se seniorem snesla dolů.

Nic oficiálně hlášeno není

V pátek 22. ledna v půl desáté večer asistovali strážníci státní policii při kontrole hospody na Virtě. Otevřel majitel provozovny, který v objektu přímo bydlí. Uvnitř nikdo nebyl. Během víkendu neměla městská policie žádná hlášení o srocování lidí v hospodách, což se v rámci republiky dělo z iniciativy uskupení Chcípl PES.

Teda, to byla „opice“!

Mladý muž si přihnul tak mohutně, že absolutně netušil, která bije. V sobotu 23. ledna před sedmou hodinou ranní objevila cizího muže v mezipatře hotelu na Palackého náměstí recepční. Strážníci ho vzbudili a hotelový vetřelec byl asi stejně šokovaný, jako jeho objevitelka. Vůbec nevěděl, co se dělo a jak se do hotelu dostal. Moc se za trapas omlouval a určitě moc rád zamířil k domovu.

V prvopočátku vzteku viděl rudě

Zdravě se rozčílil obyvatel domu v Budovatelské ulici. Průchod emocím dával v neděli 24. ledna dopoledne. Křičel na celou chodbu, že mu někdo ukradl boty a ničí věci. Alespoň takto to na služebnu ohlásila sousedka. Když hlídka přijela, muž zrovna uklízel věci, které ze vzteku rozházel. Strážníkům řekl, že koupil manželce boty, nechal je na chodbě a jsou fuč, a že minulý týden mu zmizela ze sušáku mikina. Proto ho popadl takový amok.

Jaroslava Krejčová, tisková mluvčí MP Strakonice