Podívejte se, co strážníci řešili zatím řešili během ledna 2021.

Automobil Městské policie Strakonice. | Foto: MP

Podezřelá igelitová taška

V neděli 3. ledna dopoledne oznámil na linku 156 muž, že u protihlukové bariéry u marketu Lidl leží na pozemku města již třetí den igelitová taška. Tuto věc zaregistroval ze svého okna a nabyl podezření, že by v ní mohly být nějaké věci. V igelitce nic nebylo. Strážníci ji vyhodili do kontejneru, což měl udělat její majitel, pokud by byl býval slušně vychován.