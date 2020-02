Z bytovky v Miloňovicích strhl v pondělí orkán Sabine kus střechy. Místní se bojí, že do domu naprší a škod bude ještě více.

Bytovka zůstala bez střechy. | Foto: Jan Krupička

„Bylo to kolem jedenácté hodiny. Foukl silný vítr, padla rána a střecha se nadzvedla. Je to docela problém, protože nemůžeme sehnat nikoho, kdo by nám to pomohl opravit. Dohodli jsme se s jedním pánem, který nám pomůže střechu alespoň zakrýt plachtou,“ říká domovník Jan Krupička, který je i jedním z obyvatel. Lidé se bojí, že pokud do domu naprší, odnese to nejen odkrytý byt, ale i ty pod ním.