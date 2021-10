Z auta volilo ve Strakonicích 12 lidí

Lidé v karanténě, kteří by jinak neměli možnost zúčastnil se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9. října, mohli vhodit svůj hlas do přenosné volební urny v areálu Správy a údržby silnic Strakonice ve středu 6. října od 8 do 17 hodin. Šlo o volební stanoviště, které je známe jako drive-in.

Stanoviště drive-in v areálu SÚS Strakonice 6. října 2021. | Foto: Deník/Petr Škotko

Z 12 voličů, kteří tuto možnost využili, byla také Iva Chládková ze Sedlice. patřilo jí pořadové číslo 10. "Byla jsem na dovolené v Egyptě, takže musím být v karanténě. Ale volit jsem chtěla," řekla podnikatelka v turistice. Většinu roku tráví na Železné Rudě, ale trvalé bydliště má stále v Sedlici. "Není doba na to, aby lidé volby ignorovali. Věděla jsem přesně, koho chci volit," dodala.Volební stanoviště drive-in mohli poprvé voliči vyzkoušet loni na podzim při krajských a senátních volbách. Na území kraje zvolilo tuto možnost cca 300 lidí. Letos mohli drive-in využit i ti, kteří chtějí volit v Katovicích v rámci referenda o plánovaném obchvatu. Tuto možnost ale nevyužil nikdo.