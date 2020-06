V roce 1989 natáčel režisér Zdeněk Troška ve svých rodných Hošticích druhý díl slavné trilogie Slunce, seno…, a to Slunce, seno a pár facek.

Blažena a Miluna se nemají příliš v lásce. Babička v posteli na kolečkách neustále tropí blbosti, aby si nemusela vzít medicínu od doktora Kroupy (Josef Stárek). Venca Konopník si chce vzít těhotnou Blaženu, ale Miluna to chce překazit. Po vsi se rozšíří fámy, které vydá do placu Miluna, rozpoutají mezi rodinami Konopníkových a Škopkových pořádnou bitvu. Fámy říkají, že Venca má dítě s Ing. Tejfarovou. Jednoho dne navštíví živočicháře Béďu Gábina Tejfarová. A problém ve vztahu živočicháře Bédi a účetní JZD Evičky nenechá na sebe dlouho čekat. Gábina narazí do faráře, který jel na kole. Odveze ho do vsi a zajede za Milunou. Ty fámy se dostanou až k uším Škopkové, které to řekne Keliška z fary. Škopková i Konopnice jdou do místní hospody, kde Maruška Škopková začne Miluně nadávat. A tak si Škopkovi a Konopníkovi vyřizují mezi svými dětmi tu záležitost. Maruš sežene napřed pro Blaženu tlustého Josefa a pak doktora Karla Kroupu. Při Blaženě stojí řídící Václavka Hubičková (Jiřina Jirásková) a Josef. Blažena požádá tlustého Josefa o službu. Josef jede do Bavorova pro výzdobu a Blažena má jet též. Jede také Venca a řídící Václavka. V Bavorově se provdá za Vencu. Když se vrátí domů, Blažena řekne, že si doktora nevezme. A Škopková začne řádit. Když se na svatbě Blaženy s doktorem strhne pořádná bitka, oddávající řekne, co se z oddacího listu dozvěděl a řídící Václavka to potvrdila. Řídící Václavka odchází spolu s doktorem, který dostal od Blaženy košem.