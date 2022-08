Ústředním tématem Svátkovy tvorby jsou jsou hydrokinetické skulptury. Fontány, ve kterých se snoubí voda, pohyb, těžiště, rovnováha a hravost, poutají malé i velké návštěvníky. Ladný pohyb a důmyslné technické provedení včetně dokonalých tvarů jednotlivých částí působí až magicky. Vystaveny jsou zde i modely všech těchto děl.

Za vidění stojí i jedinečné koláže Barbory Blahutové, které pracují s různými materiály. Používá nejen přírodní prvky jako dřevo, listí, ale také papír, sklo, alobal, či kousky látek. Její plastiky a reliéfy zobrazující okolní svět jejíma očima probouzí fantazii a nutí k zamyšlením nad současným životem, konzumní společností, ekologií a vlivy člověka na okolní přírodu.

Oba autoři vystavují v Čechách i zahraničí. Výstava je k vidění do 31. srpna, lze ji navštívit v galerii v 1. patře, fontány jsou v přízemí i v příjemném prostředí nádvoří. Weisův dům stojí na náměstí TGM a před nedávnem se dočkal celkové rekonstrukce i nových stálých expozic včetně modelu kolejiště s jihočeskými motivy. Otevřeno je od úterý do neděle od 9 do 12 a od 12:30 do 17 hodin.