V neděli 31. května zemřel ve věku nedožitých 78 let Jiří Hrubeš (nar. 15.9.1942).

Muži A Fezko rok 1967, Jiří Hrubeš vpravo dole. | Foto: Archiv Jana Malířského

Zdroj: Archiv Jana MalířskéhoVětšinu života strávil jako tesař v tehdejších Fezárnách a později již v důchodu jako školník. Jeho velkou láskou byl fotbal a hned po vojně v roce 1962 se stal oporou mužů Fezka Strakonice. Byl to hráč s vysokou hrací technikou a za muže Fezka hrál do roku 1972, po té si zakopal v Oseku a doma občas za starou gardu a to ještě v roce 1984. Nikdy nezapomenou kamarádi. Rozloučení s Jiřím Hrubešem bude v kruhu rodinném.