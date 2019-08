Hoštice - Hospoda U Javoru v Hošticích nedaleko Volyně na Strakonicku bude v pátek 16. a v sobotu 17. srpna dějištěm akce Country Fest 2019.

Ilustrační foto | Foto: Josef Novotný

V pátek začíná program v 17 hodin, kdy do 21 hodin hraje skupina Šrumecz. Po ní pak do půlnoci bude pódium patřit kapele Želiborů a přátelé. V sobotu od 13 do 18 hodin hraje patrola, od 18 do 23 hodin Patrola.