V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar v minimální výši 28 000 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Strakonicko

1. Domov pro seniory Blatná, T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná

Je nám spolu báječně

Mezi domovem pro seniory v Blatné a MŠ Vrchlického se zrodil v květnu 2016 projekt mezigeneračního setkání Je nám spolu báječně. Jde o pravidelné setkávání seniorů a dětí „tváří v tvář“ - jedno dítě, jeden senior. Skupinu podporují dva terapeuti a pedagog mateřské školy. Skupinku tvoří převážně šest dětí a šest seniorů s vysokou mírou podpory. Tento projekt úspěšně pokračuje už třetím rokem. Na jaře děti se seniory sázejí do mobilních zahrádek květiny, jahody a dýně, které za pár měsíců sklízí, různě tvoří, sportují, malují, připravují si chutné svačinky, hrají si, zpívají písničky a vypravují příběhy. Do školky také naši senioři chodí pravidelně číst dětem před spaním, děti si na oplátku připravují pro nás vystoupení k různým příležitostem. Spolupráce probíhá i se základními školami ve městě, účastníme se společně velikonočního a vánočního jarmarku, chodíme číst prvňáčkům do školy, abychom je navnadili na první četbu, starší děti chodí zpestřit např. narozeninové posezení klientů jednou měsíčně.

2. Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo náměstí 21, 389 01 Vodňany

Stavíme si svůj společný svět

Během projektu se uskuteční několik setkání dětí a seniorů, během nichž dojde k propojení obou generací formou realizace společných aktivit. Do projektu budou zapojeni senioři našeho pobytového sociálního zařízení Domov pro seniory, děti z Mateřské školy ve Vodňanech a vodňanští skauti. Nejprve pozveme děti z mateřské školy k nám do domova, kde společně se seniory namalují obrázky našeho města, tj. poštu, kino, cukrárnu, náměstí a zachytí na papír, jak si představují tato místa svýma očima. Poté dojde k dalšímu setkání, při kterém si děti společně se seniory zacvičí a postaví pomocí stavebnice společně městečko, jak si ho představují podle předlohy z namalovaných obrázků. Postaví si tak „svůj společný svět“. Na závěr naše seniory navštíví vodňanští skauti a půjdou společně na vycházky po našem městě, při kterých navštíví místa, která zachytily děti na obrázcích. Projdou se parkem, kolem pošty, kulturního domu, na náměstí a navštíví společně kino a cukrárnu. Nabídneme dětem možnost smysluplného trávení volného času a podpoříme i výchovu k dobrovolnictví. Realizací projektu dojde k vzájemnému propojení dvou generací – dětí a seniorů, čímž snížíme sociální vyloučení seniorů.