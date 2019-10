Opravdu smutný příběh si vyslechli strakoničtí strážníci minulou sobotu 12. října v podvečer. Více tisková mluvčí městské policie Jaroslava Krejčová.

Domácí násilí. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

„Šlo o ženu, a byli ženě, která přišla přímo na služebnu požádat o pomoc. Dorazila v zuboženém stavu, naboso, poškrábaná v obličeji a ve špatném psychickém stavu. Hrozně se bála. Uvedla, že se k ní do bytu dostal bývalý přítel, a to poté, co vykopl vchodové dveře. Začal ji fyzicky napadat. Vyhrožoval jí s kladivem v ruce,“ uvedla ve stručnosti mluvčí.