Jeho vedoucí Karel Dvořák přiblížil aktuální dění. „Do poloviny. května bude připraven padesátimetrový bazén. Dětské bazény budou hotovy v druhé polovině měsíce,“ uvedl Karel Dvořák. Pracovníci se také věnujeme zahradnickým pracím v areálu.

Nejviditelnější změny nastaly v potírně sauny, kde bylo kompletně vyměněno celé obložení, rošty, dveře i kamna. Byla rozšíří kapacita, neboť nová kamna jsou umístěna více do prostoru sauny. „Od podzimní sezony budou probíhat i saunové rituály,“ dodal Karel Dvořák. S tím souvisí i nové ozvučení a moderní LED osvětlení.

Sauna ve Strakonicích má mnoho příznivců. Někteří už ji navštěvují desítky let. Pavel H. (56) změny posoudit může. „Začal jsem do sauny chodit ještě před listopadem 1989. Je to takový nenásilný způsob otužování a odpočinku. Od té doby se sauna hodně změnila. Je příjemnější a modernější,“ říká.

Oprava potírny začala 22. března a skončila začátkem dubna.

Vloni došlo se na plaveckém stadionu ke generální opravě chodníků venkovního areálu. Díky tomu mají návštěvníci komfortnější přístup k bazénům a dalším sportovním prvkům. Zrekonstruováno bylo také osvětlení areálu.