Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech slaví sto let od svého vzniku. Slavnost se uskuteční v pátek 3. září v prostorách Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, jehož je ústav součástí. Do Vodňan se sjede řada významných osobností z oblasti rybářství a přírodních věd, některým z nich budou předány pamětní medaile a bude pokřtěna kniha mapující historii ústavu.

Děkan prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. | Foto: Archiv Pavla Kozáka

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický vznikl v roce 1921. Nejprve sídlil v Praze, v roce 1953 se natrvalo přestěhoval do Vodňan, kde se v roce 2009 stal součástí nově vzniklé Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. „Jsme nejmladší fakulta na univerzitě, ale vycházíme z bohaté tradice. Za ni do velké míry vděčíme právě výzkumnému ústavu,“ říká současný děkan fakulty profesor Pavel Kozák a připomíná, proč je důležité si sto let od založení této instituce připomenout. Ústav si za dobu své existence vydobyl mezinárodní renomé a vzešla z něj řada špičkových odborníků.