Hlavní motivy pachatelů zůstávají od nepaměti stejné, láska, žárlivost, závist, zášť, jiné osobní spory či vlastní finanční prospěch. Skutky se liší dle osobností pachatele a také použitými vražednými zbraněmi, konkrétními lokalitami nebo subjektivními postupy. Nechte se vtáhnout do zákulisí jihočeských retrozločinů.

Chtěl si vyzkoušet vraždu

Mladistvý Jan C. z Češnovic si po koncertu kapely Kabát vyhlédl svou oběť Miluši Š., kterou napadl sečným předmětem do hlavy 8. června od 0.15 do 0.30 na Pražské třídě v Budějovicích. Podle kriminalistů nebyl schopen vysvětlit důvod napadení, vylučoval sexuální i majetkový motiv. „Šlo o pokus o vraždu, opakovanými údery do hlavy nenalezeným sečným předmětem s ostrou hranou. Poškozené způsobil mnohačetná zranění a zlomeniny lebeční stěny,“ upřesnil.

K napadení došlo na chodníku a zraněná Miluše Š. musela být hospitalizována na ARO v krajské nemocnici. „Během operativního šetření jsme získali fotografii neznámého muže, který si v té době vybíral hotovost v bankomatu asi 150 metrů od místa činu. Ten dle popisu poškozené odpovídal osobě pachatele,“ dodával Hýsek.

Na soka v lásce vzal samurajský nůž. Já tě zabiju, křičel a amputoval mu ucho

Fotografii policisté zveřejnili v médiích, tisku i pořadu Na stopě, muže identifikoval jeho vlastní otec. „Otci tvrdil, že ženu našel už zraněnou, a pouze jí neposkytl první pomoc. Jan C. mladší se však na policii přiznal a následně ukázal, kudy z místa činu odešel a kde schoval její mobilní telefon,“ doplnil s tím a později vyjevil skutečnost, že si chtěl vyzkoušet, jaké je někoho zabít. Popíjel s přáteli alkohol a po koncertu šel městem a hledal svou oběť. „Vyhlédl si ji na autobusové zastávce. Vzal ji za dlouhé černé vlasy a mlátil jí hlavou o kamennou zídku a velké květináče, které na ulici stály,“ řekl na upřesněnou.

Střílel a nemířil

Neshody ohledně placení poplatků z bytu na sídlišti Máj v Budějovicích vyvrcholily v přestřelku. Střelec Mojmír O. se ale ani jednou netrefil a odzbrojila ho žena. Nakonec svého neplatícího nájemníka Václava S. ještě praštil do hlavy ocílkou. K incidentu došlo 17. června od 23.30 do 23.40 h, kdy nezaměstnaný jaderný chemik chtěl tímto způsobem z poškozeného nelegálně drženou zbraní vymámit nezaplacený poplatek na elektřinu. „Po předchozích výhrůžkách o usmrcení vystřelil čtyřikrát z ilegálně držené samonabíjecí pistole a nezasáhl. Dalšímu jednání mu zabránila přítomná družka poškozeného, která ho odzbrojila,“ naznačil major Hýsek.

Posléze si vzal ocílku a udeřil ho do hlavy. „Způsobil mu tržnou ránu na hlavě a opustil byt. Pak ho policisté zadrželi v místě trvalého bydliště,“ dodal.

Příprava vraždy nepohodlného milence

Pavel S. z Prachatic si v době od června do prosince objednal vraždu milence své ženy. K činu nikdy nedošlo, ale i příprava takového skutku je trestná. „Tehdy požádal Václava L., aby sehnal na vraždu zbraň i vykonavatele. Šlo o Milana D. a dva neustanovené cizince,“ uvedl podrobněji. Motivem byla pravděpodobně manželská nevěra a zášť k milenci. „K vraždě nakonec nedošlo. Václav L. opustil své zaměstnání a svůj úkol nikdy nedokončil,“ podotkl Hýsek.

Úkony trestního řízení policisté zahájili 9. července. Najatí lidé měli dostat za práci 100 tisíc korun a dvě pistole. „Zadavatel jim poskytl adresu a popis automobilu, zaměstnání i osoby muže, kterého se chtěl zbavit, včetně jeho fotografie,“ dodal s tím, že o službu požádal Pavel S. v červenci na parkovišti u Globusu, aby mu Václav L. někoho sehnal na zabití milence.

Tělo hodil do Dyje

Miroslav K. po předchozí hádce fyzicky napadl 26. července údery do hlavy svou družku Jaroslavu K., která se chtěla rozejít. Došlo k tomu v Dačicích na nádraží. Jejího těla se pak zbavil vhozením do Dyje. „Motivem bylo vyvrcholení neshod ve společném soužití, které trvalo devět let. Poškozená si přála rozchod a jeho vystěhování z bytu. Po hádce ji napadl, došlo k úderům do obličeje i škrcení. Smrt poškozené nastala udušením ze zardoušení,“ uvedl kriminalista.

Pár se podle svědků hádal už ve vlaku. K vraždě došlo cestou od nádraží v Dačicích k řece mezi 6 a 6.40 h. „Opakovaně ji udeřil hřbetem ruky. Následně ji srazil k zemi a posléze ji oběma rukama škrtil,“ upřesnil s tím, že ji pak hodil ze stráně do řeky. „Zadrželi jsme ho v bydlišti matky,“ podotkl major Hýsek. Bezprostředně po zadržení vraždu popsal a ke skutku se doznal v plném rozsahu.

Vraždy z archívu: Žena se už bála vystoupit z vlaku

Chtěl ho rozpárat loveckou dýkou

Vyvrcholením rodinných neshod dvou Slováků žijících v Budějovicích se stal pokus o vraždu loveckou dýkou. Několikrát trestaný Robert D. 11. září kolem 20.30 h v obývacím pokoji v bytě ve 2. poschodí v Otakarově ulici v Budějovicích napadl se slovy: Já tě rozpářu svého příbuzného Josefa P. „Motivem byly dlouhodobé neshody mezi příbuznými. Robert Josefa bodnul třiceticentimetrovou loveckou dýkou v úmyslu ho usmrtit. Předtím si zbraň vzal v kuchyni. Způsobil mu povrchové zranění levého ramene a bodnořezné zranění v oblasti břicha,“ upřesnil emeritní kriminalista.

Poškozený byl těžce poraněn, zejména v oblasti střev, kde došlo k trojnásobnému probodnutí orgánu a přerušení jeho závěsného aparátu. „Bez lékařské pomoci a včasného ošetření by s největší pravděpodobností nepřežil,“ míní Hýsek.

Pro drobné zapíchli taxikáře

Dva nezaměstnaní bratranci Petr T. a Josef M. si zavolali 17. září kolem 4.45 h taxikáře společnosti Budvar taxi Jaroslava K. Nechtěli ale svézt, šli po penězích. „Oba pocházeli z Chebu. Byli hlášeni na pracovním úřadu a bydliště měli na městském úřadu. Motiv byl loupežný, chtěli získat pro sebe finanční prostředky. Ve vozidle taxi poškozeného napadli zezadu dvěma noži. Muž zemřel na mnohočetná bodná a bodnořezná poranění v oblasti hrudníku, krku a obličeje,“ uvedl.

Tělo kriminalisté našli druhý den dopoledne kousek za Budějovicemi u cesty směřující na Český Krumlov v kukuřičném poli. „Tam ho zatáhli, a ještě ho dorazili heverem. Ukradli mu kasírku, kde bylo asi dva a půl tisíce korun, takže skutečně málo… O tři kilometry dál jsme našli ohniště, kde se snažili spálit všechny důkazy,“ vzpomněl si Hýsek.

Záhadu mrtvoly v lese u Týna vyřešili strážníci. Rozuzlení bylo vážně nečekané

Pachatelé neměli peníze a chtěli se dostat do Chebu, využili proto taxikářův vůz VW Passat Variant. „Kromě vozidla a peněz se zmocnili i jeho osobních věcí. Poškozeného poslala v ten den operátorka taxislužby před budějovické nádraží, kam si taxikáře přivolali mobilním telefonem,“ dodával další podrobnosti. Automobil pachatelé odstavili ve Strakonicích v Holečkově ulici a do Chebu pokračovali vlakem. „Auto bylo poškozené, bez SPZ a dalších věcí. Ze Strakonic pokračovali do Chebu vlakem, pak do Plzně za nějakým kamarádem, ale to už jim došly peníze. Přiznali se také k tomu, že kdyby cestou nevyhodili nože, ubodali i recepční v hotelu,“ zmínil s tím, že nakonec byli zadrženi zásahovou jednotkou a ke všemu se doznali.

Vyvraždil celou rodinu

Trojnásobná vražda na Táborsku i po letech budí emoce. Tehdy 25letý Miloslav Širůček v rodinném domě v Tučapech nemilosrdně popravil matku, otce i o rok mladšího bratra. Dostal doživotní trest. „Postupně je zastřelil z bezprostřední blízkosti otcovou legálně drženou pistolí. Matku v předsíni, otce v kuchyni, když přišel z práce, a utíkajícího bratra dohnal v kotelně,“ upřesnil major Hýsek.

Ke všemu se přiznal, později chtěl ale obnovu řízení a podmínečné propuštění. Před soudem se hájil tvrzením, že rodiče zavraždil bratr a on se pouze bránil. „Motivem byly osobní vztahy v rodině, zejména zášť ze strany rodičů k jeho těhotné přítelkyni. Příčinou smrti u všech byl průstřel hlavy z bezprostřední blízkosti. Matka a otec jeden výstřel, bratr dva. U bratra následovalo škrcení rukama a nohavicí od šusťákových kalhot,“ shrnul fakta.

Tučapy za sebou stále táhnou 12 let starou vraždu

Vyšetřování začalo 26. listopadu, k vraždícímu běsnění ale došlo už čtyři dny předtím v době od 17.30 do 17.45 h. Z místa činu Miloslav odjel Škodou Fabia, zbraň vyhodil cestou do Budějovic do Horusického rybníka. Potom se zdržoval v hotelu Gomel s najatou prostitutkou.

Na základě telefonátu z táborské policie, že jsou nezvěstní jeho rodiče, se sám dostavil na služebnu v Budějovicích. „Následně uvedl všechny skutečnosti a byl ochoten spolupracovat. U sousedů v bydlišti ale předtím hovořil o tom, že rodiče a bratr měli autonehodu a jsou v nemocnici,“ připomněl Hýsek.

Zločiny z archivu: Vyvraždil svou rodinu

Bodl manželku do zad

I poslední případ jihočeské mordparty se odehrál na Táborsku. Došlo k němu na Štědrý den kolem poledne v obci Sviny, kdy mezi manželi Jiřím a Jarmilou vyvrcholila dlouhotrvající krize ve fyzické napadení. „Motivem byla chronická žárlivost muže, který si vzal kuchyňský nůž a ženu bodl do pravé oblasti beder v místě, kde se nachází ledvina,“ naznačil s tím, že žena napadení naštěstí přežila. Skutek byl kvalifikován jako pokus o vraždu.

