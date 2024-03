Milovníci výtvarného umění mohou zavítat do Olomouce na další výstavu Jiřího Mášky. Hostem této výstavy bude i výtvarnice Jana Volková, která vystudovala oděvní návrhářství a v posledních letech se věnuje i malbě.

Jiří Máška bude svá díla vystavovat v Olomouci. | Foto: Deník/Petr Škotko

„Srdečně zvu všechny ze Strakonic, Volyně, Olomouce a ostatních koutů světa. Galerie bude vystavovat moje obrazy, které vznikly v posledních pěti letech, včetně grafik a soch z dřívější tvorby. Osobně se moc těším na samotnou vernisáž, kde vystoupí můj kamarád a strakonický rodák, operní zpěvák Roman Škoda, který léta operními áriemi obohacuje mé vernisáže, stejně jako nebude chybět Pepa Nos se svými protestními skladbami. Kulturní program doplní skvělý imitátor Petr Martinák,“ říká výtvarník Jiří Máška.

Výběr vystavovaných děl směřoval autor na obrazy inspirované Kristovou dobou a obrazy ztvárňující biblické výjevy. Dále čerpal z eposu o sumerském králi Gilgamešovi, z indického eposu Vaimanika Shastra a v neposlední řadě z mayských eposů. Nebyl by to Jiří Máška, kdyby se umělecky nevyjádřil i k současnému politickému dění. „Umění by vždy mělo být zrcadlem doby,“ říká autor.

Malíř Valentin Horba vystavuje svoje Radosti v písecké Portyči

Jiří Máška je výtvarník, který se nebojí vyjadřovat své politické názory. Již dlouhou dobu vystavuje v zahraničí, kde si galeristé jeho výstavy žádají, ale i doma v České republice, kde bude olomoucká výstava již další v řadě po „covidové pauze“, která doslova paralyzovala kulturní dění. Pro tento rok má Jiří Máška smlouvy i na další výstavy v Hluboké nad Vltavou, ve Vídni a v Agora Gallery v New Yorku a pro příští rok je v jednání Miami na Floridě a Monaco.

„Co mě za poslední dobu nejvíc potěšilo? Výběr mých obrazů, na výstavu do Cannes, kde budou vystaveny během letošního filmového festivalu společně s obrazy s deseti nejlepších současných světových malířů. Myslím, že je to důvod k radosti i proto, že svými díly přispívám k propagaci českého umění ve světě,“ byla Máškova slova závěrem.

Na vernisáži výstavy proběhne tradiční losování, kde hlavní výherce získá obraz v hodnotě 50 000 Kč a pět dalších vylosovaných se může těšit na grafické listy, každý v hodnotě 4000 Kč.

Vernisáž výstavy s pestrým kulturním programem se bude konat 1. dubna 2024 v 18 hodin v Ametyst Galery na adrese Denisova 293/31, Olomouc.