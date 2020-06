"Sídliště mají ten hendikep, že tam lidé chodí spát, ale nebydlí tam," míní autorka projektu, která dříve pracovala se seniory. A právě i na ně při návrhu myslela. "Udělala jsem na Messengeru skupinu se seniory, které znám. Ptala jsem se jich tam, jestli by se jim líbila sousedská zahrada. Návrh se jim líbil," líčí zdroje své inspirace obyvatelka Máje.

Pěstovat a setkávat se přímo pod okny

V zahradě by mělo být k mání deset záhonků a zabírala by minimálně 600 metrů čtverečních. "Na místo je třeba nejprve postavit kůlnu, nakoupit nářadí, přivést tam elektřinu a vodu, celé to pak oplotit," přibližuje svůj návrh zahrady Hejduková. Kromě prostoru pro pěstování by měla zahrada nabídnout místo pro setkávání i vzdělání pomocí workshopů nad rámec komunity seskupené okolo zahrady.

Význam komunitních zahrad vzrostl v období nouzového stavu. Mnoho seniorů, kteří kvůli bezpečnosti zůstávali za dveřmi svých bytů, trpělo pocitem osamocení. Bylo riskantní vycházet a lidé bez vlastní zahrádky neměli, kam se uchýlit. "Na sídliště jsme se přestěhovali před jedenácti lety, dřív jsme měli velkou zahradu a dva skleníky," vzpomíná seniorka Milena Hanzlíková. I ona žije na Máji. Přiznává, že jí síly na pěstování už nestačí, uvítala by však na sídlišti prostor, kam by mohla chodit odpočívat a grilovat. "Připadá mi, že na Máji nemají důchodci kam jít," pociťuje tamní obyvatelka.

Dopoledne se vyučuje, k večeru tam zahradničí

Nebyla by to první komunitní zahrada v Českých Budějovicích. Jedna se nachází na pozemku Základní školy Nová poblíž centra města. Funguje už tři roky. "Konečně se nám ustálil počet uživatelů zahrady na přibližně patnáct rodin z okolních bytových domů. Zahrada nahrazuje místním to, co jim v okolí chybí," popisuje vedoucí komunitní zahrady Hana Brdková. Prostor smějí tamní využívat po skončení vyučování.

O tom, zda se ve městě uskuteční další komunitní zahrada, rozhodnou svým hlasováním Českobudějovičtí na podzim. Z padesáti návrhů, které lidé v rámci participativního rozpočtu podali, město uskuteční dva velké a čtyři menší s největším počtem hlasů. "Pokud to nevyjde v participativním rozpočtu, pokusím se jít jinou cestou financování," říká odhodlaně Eva Hejduková.