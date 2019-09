Písecko - Babí léto si přímo říká o výlety do přírody či za poznáním. Starou pravdou je i fakt, že často jedinečné či zajímavé turistické cíle leží doslova za humny a že zkrátka jižní Čechy jsou tak trochu historickou pokladnicí. V letošním roce vydala Jihočeská centrála cestovního ruchu průvodce, díky kterému poznáte židovské památky na území jižních Čech. Že jde o jedinečné stavby není pochyb. Stačí prolistovat tištěného nebo virtuálního průvodce a vyrazit.

Cesta po židovských památkách. | Foto: Michal Jánský

Navštívit můžete třeba synagogu v Bechyni. Nachází se přímo v bývalé židovské uličce. Budova je vcelku zachovalá, a to i přes to, že zde během totality parkovaly hasičské vozy. Přímo v synagoze dnes sídlí muzeum turistiky, de facto jako jediné v Česku. V rámci expozice uvidíte i digitalizovaný film ze 70. let popisující, jak se znovu stavěl řetězový most. Přes něj lidé překonávali Vltavu mezi Temešvárem a Podolím a ve čtyřicátých letech minulého století jej nahradil dnešního Podolský most. Původní most byl rozebrán a znovu postaven na Lužnici u Stádlce. Ukryta návštěvníkům zatím zůstává zachovalá očistná mikve, ale naopak je možné půjčit si v bechyňském infocentru klíč a obdivovat židovský hřbitov, který je součástí městského opevnění a je oázou klidu uprostřed města. Pokud budete mít štěstí, rostou zde v soustředných kruzích i pravé hřiby.