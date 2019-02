Strakonice - Z devadesáti spáchaných přestupků se na osobu blízkou odkázala víc než třetina řidičů

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Třiatřicet řidičů. Tolik jich v loňském roce při řešení dopravních přestupků ve správním řízení využilo osobu blízkou. Deníku to řekla Iva Krajčová, vedoucí strakonického oddělení přestupkového řízení. „Tyto přestupky musely být buď odloženy nebo zastaveny," řekla. Město Strakonice tak přišlo o tisíce. „Pokud budeme počítat s uložením výše pokuty pět set korun za přestupek, jedná o částku šestnáct tisíc pět set korun. Každý případ se posuzuje individuálně, blokově lze uložit pokutu do dvou tisíc korun," popsala Iva Krajčová.

Novela zákona provozu na pozemních komunikacích výmluvy ukončila. Nyní, pokud nebude zjištěn viník, zaplatí pokutu provozovatel vozidla. Vlastníkovi vozidla, který přestupek přizná, bude udělena bloková pokuta do 2500 korun.

Někteří řidiči změnu vítají. Jednou z nich je i Lenka Novotná (34) ze Strakonic. „Každý by za své chyby měl zaplatit. Poctiví to udělají hned, na nepoctivé dojde," myslí si.

Novela platí od 19. ledna