Už několik let zdobí areál strakonické nemocnice vánoční strom. Stojí v aromatické zahrádce v těsné blízkosti laboratoří.

Bohužel, letos se nikdo jeho slavnostního rozsvícení zúčastnit nemohl. Dopady koronaviru zasáhly až do letošního Adventu. Ale nedokázaly o krásu a kouzlo ochudit ani pracovníky nemocnice, ani pacienty. Navíc je opět – co do ozdob – vylepšený. „O to z něj máme větší radost. Vánoční ozdoby na něj navěsili pracovníci naší údržby ve spolupráci se strakonickými profesionálními hasiči. Všem moc děkujeme,“ říká ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.