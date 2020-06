V neděli 28. června vyrazila záměrně, protože o nadcházejícím víkendu se zde koná 21. ročník Dnů dobré vůle. Vzdálenost kolem 230 kilometrů hodlá ujít za týden. „Nechci to kvůli sobě, ale ukázat ostatním, hlavně mladým holkám, že i po nemoci se dá normálně žít a že to nemusí vzdávat dopředu,“ vysvětlila Martina Šlincová.

Před dvěma lety onemocněla rakovinou prsu. Ve svých 46 letech absolvovala celkovou onkologickou léčbou, chemoterapie, ozařování a přišla o vlasy. „Byla jsem hrozně unavená, dlouho jsem s tím bojovala. Minulý rok v průběhu léčby jsme jeli s manželem na Moravu na odpočinkový víkend zrovna v termínů Dnů dobré vůle. Jsem nevěřící, neznala jsem to. V tu chvíli jsme se ale rozhodla, jestli se uzdravím, tak tu pouť absolvuji,“ popsala prvotní impuls.

POHYB JAKO TERAPIE

Začala chodit už během léčení. „Měla jsem takový pocit, že když si lehnu na tu postel, tak už z ní nevstanu. Zjistila jsem, že ten pohyb mě dostává znovu do kondice a pomáhá mi, naplňuje mě to a svým způsobem nabíjí, “ naznačila, že šlo o terapii.

Ač jí nebylo dobře, zvládala menší úseky a postupně se vzdálenosti prodlužovaly. „Začínala jsem na kilometru, ale čím déle jsem chodila, tím více jsem zvládala,“ uvedla, že poslední dva měsíce nachodila 15 až 20 kilometrů denně.

ZVLÁDNE TO PRO SEBE I OSTATNÍ

Velké dobrodružství to podle jejích slov nebude. „Kvůli rodině a starostlivému muži mám každý den naplánovaný úsek i ubytování, protože se o mě bojí. Po cestě chci hlavně přemýšlet, co budu dělat dál, jak naplnit svůj život,“ popsala, že jde hlavně o vzpomínání na rodinné příslušníky a přátele, kteří svůj boj se zákeřnou nemocí nezvládli. „Hlavně bych chtěla tímto skutkem všem dalším nemocným dodat elán a odvahu,“ dodala, že to pro ni bude očista těla i duše.

Dopředu si trasu rozplánovala na přibližně pětatřicetikilometrové úseky. „Myslím, že to zvládnu bez problému, zatnu zuby a dám to. Snad mě nezradí zdraví ani vybavení,“ řekla.

Vyrazila s pláštěnkou, batohem a mobilem. „S sebou jen nejnutnější věci na převlečení, iontový nápoj. Nic zbytečného navíc,“ směje se. Půjde za každého počasí, nevzdá to ani v dešti. „O tom ta pouť právě je,“ upozornila. Na hlavní mši, která se tu koná pro věřící nemusí. „Stačí mi zapálit pomyslnou svíčku u kostela jako důkaz, že jsem to zvládla,“ míní, že její putování je spíše symbolické.

Zdroj: Archiv Martiny ŠlincovéDEN PRVNÍ: NIKDY NIC NEVZDÁVEJ DOPŘEDU

"Moje první túra měřila 33,6 kilometrů z Velkého Ratmírova do Studené. Přiznávám, že to nebyla procházka růžovou alejí ale pořádná dřina. Horko jako v peci a k tomu 8 kilogramů na zádech, které těžkly každým ušlým kilometrem. U cedule se se mnou rozloučily mé kamarádky se slovy: „Jsi blázen!“ a putování mohlo začít. Ze začátku jsem se sice usmívala, ale úsměv mě s narůstajícím horkem brzy přešel. Pouštím si pořád dokola písničku Protože to nikdy nevzdám, která mě provázela celou mou nemocí a zdá se mi, že se šlape lépe. Krize přichází v kopci na 22. kilometru. Přemýšlím, zda jsem udělala dobře s nevyšlápnutou novou trekovou obuví. Usoudím, že to byla začátečnická chyba a přezouvám se do svých obnošených adidasek. A hle, jde to mnohem lépe. Občas někde usednu do stínu, odpočívám. Neustále volám mamce, abych ji ujistila, že je vše OK. Je chudák strachy bez sebe a já se ji vlastně z pozice matky ani nedivím. Mám dvě již dospělé dcery, velké cestovatelky, a tak jsem si tímto stavem prošla nesčetněkrát. Cestou se také zastavuji u kamarádky z dětství, která mě velmi podporovala při mém onemocnění. Nadává mi, ale chápe mě. Ví totiž, že můj hnací motor je pohyb. Konečně se blíží cíl. Volá manžel, jestli jsem nezmokla, že u nás hrozně prší a že jede za mnou, protože je mu smutno (s cestou nesouhlasil). Nad hlavou bouřkové mraky a já konečně přicházím do penzionu Zeeman ve Studené. Jsou to velice slušní a hodní lidé. Je tady krásně a velmi přátelská atmosféra. Přijíždí manžel, znovu probereme batoh, aby odvezl ještě pár věcí, které jsem považovala za nezbytné. Loučíme se a od pondělí už opravdu na vše sama." Martina Šlincová