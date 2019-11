Novým majitelem je zubní lékař Adam Kopecký, který žije v Písku, ale v Čimelicích má zubní ordinaci. „Chtěl jsem, aby zůstala zachovaná hodnota domu. Důležité je, aby byl do zimy pod střechou a aby se už neznehodnocoval,“ uvedl Adam Kopecký.

V Čimelicích se mezi lidmi povídá, že si ve vile, až ji opraví, chce vybudovat ordinaci. „Dům je v hodně špatném stavu a bude třeba ho nejprve pořádně opravit. O jeho využití ještě nejsem úplně rozhodnutý. Všechno si musím rozmyslet,“ uzavřel Adam Kopecký.

Veřejná sbírka pro Jaroslava Vlčka skončila podle starosty obce Vladimíra Pánka po roce od neštěstí, tedy letos v březnu. „Ze sbírky se postupně platilo to, co Jaroslav Vlček potřeboval. Zbývající částka mu byla převedená na účet,“ vysvětlil Vladimír Pánek. Celkově se vybralo přibližně 200 tisíc korun. Podle Dagmar Vlčkové to ale na opravu střechy nestačilo a zadlužit se nechtěli. Tatínek by tam podle ní ani zpátky nechtěl, protože by se mu vracely hrozné vzpomínky.

Ohlédnutí



Požár rodinného domu vypukl roku 2018 v noci z 18. na 19. března. Vyžádal si životy manželky a syna Jaroslava Vlčka. Škoda byla vyčíslena na tři miliony korun.



Ihned po požáru se začali hlásit lidé, kteří chtěli Jaroslavu Vlčkovi pomoci a obec zařídila veřejnou sbírku. V ní se postupně vybralo téměř 200 tisíc korun. Část peněz byla použita na vše, co Jaroslav Vlček potřeboval zařídit a obstarat, zbývající peníze mu pak byly převedeny na účet.



Nějakou dobu bydlel majitel vyhořelé vily u své kolegyně z práce, později mu jeho dcera zařídila byt v jejím domě, který je také v Čimelicích. Protože peníze ze sbírky na novou střechu nestačily a majitels dcerou na celkovou opravu neměli peníze, rozhodli se dům prodat. Někteří z těch, co přispívali do sbírky, byli zklamaní.