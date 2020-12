Stanislav Chytil, který provozuje restauraci ve Sportovním areálu Blanice ve Vodňanech říká: „Vařit budeme i nadále, opět přecházíme na režim výdejního okénka a budeme jídla rozvážet k našim zákazníků.“

Volyňská restaurace Na Nové se s novou situací vypořádá podobně. „Od pátku 18. prosince do středy 23. prosince přecházíme do režimu výdejního okénka tak, abych byl schopný alespoň uhradit náklady na energie. Následně bude až do 4. ledna zavřeno, a pak se uvidí co dál,“ říká provozovatel Petr Nový. Ten se snaží zákazníky oslovit a vymýšlí pro ně i novinky jako například možnost objednání vánočního bramborového salátu s vyzvednutím 23. prosince. Hospodyňky si tak mohou výrazně ulehčit při přípravách štědrovečerní večeře.

Jindřich Říha, který již více než dva roky vede blatenskou restauraci V Sokolovně, je z nových vládních nařízení nepříjemně zaskočen a říká: „Jsem z těchto opakujících se omezení provozu zhnusený a unavený, někdy nevím, jestli chci ještě dál podnikat v tomto oboru.“ Restaurace ale i tam přejde do systému výdejního okénka a do středy 23. prosince si budou zákazníci moci odnést teplé jídlo domů. Následně bude restaurace stejně jako v minulých letech uzavřena až do 4. ledna a zaměstnanci budou nabírat nové síly a motivaci díky celozávodní dovolené.