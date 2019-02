České Budějovice – Do svého pokladu nás nechá nahlédnout historik, numismatik a pedagog Jiří Chvojka.

V minulém roce jsme hojně slavili výročí republiky. Jiří Chvojka vzal rok 2018 za druhý konec a před Vánoci vydal knihu o období rozpadu Rakouska-Uherska.



Publikace Rakousko-Uhersko na starých pohlednicích mapuje území od Čech, Moravy, Slezska přes Rakousko až do Brixenu nebo Podkarpatské Rusi na 500 pohledech. Ty se u nás začaly objevovat vzácně už v roce 1880. „Nejstarší, kterou mám, je z roku 1888,“ říká autor knihy.

Jiří Chvojka

bývalý numismatik Jihočeského muzea

dnes přednáší na Jihočeské univerzitě, vede historický seminář pro studenty univerzity třetího věku

publikoval jedenáct knih, z nichž dvě jsou o Českých Budějovicích (Město pod Černou věží, Čestní občané města Českých Budějovic), zbylé se týkají numismatiky nebo právě starých pohlednic

Když začal Jiří Chvojka pracovat jako numismatik Jihočeského muzea, přestal na čas kvůli střetu zájmů sbírat mince a zaměřil se právě na kartičky z cest. „Staré pohlednice mají zvláštní dar – schopnost oslovit každého. Zachycují místa, k nimž mají nějaký osobní vztah a zachycují jev podobě, která se od jejich vzniku v mnohém proměnila,“ myslí si sběratel, který svůj poklad, tisíce pohlednic, uchovává v krabicích v šatní skříni. Za 26 let svého působení v muzeu sbírku rozšiřoval po burzách, antikvariátech, známých a kupoval sbírky jiných. Nyní v důchodovém věku se vrátil navíc i k mincím, sbírá ale i medaile, papírová platidla a známky.



V jeho knize najdete i Jižní Čechy od Zvíkova přes Slavonice, Soběslav, Strakonice, Tábor, Třeboň až po krajské město. Výběrem chtěl autor připomenout historii Českých Budějovic, obrázkem Hardtmuthovy vily i to, že byly už průmyslové město. „Prachatice,“ posteskne si nad další stranou, „ty se shání těžko. Nevím proč, ale mají málo pohledů.“



Knihu Jiří Chvojka připravoval dva roky. Musel totiž hodně shromažďovat informace o místech a jejich historii. Čerpal z Ottova slovníku naučného, mnohosvazkových Ottových Čech, navštěvoval archiv a nahlížel do dobového tisku. Kvůli knize musel také cestovat vlakem. „Bylo to složitější, ale zvládl jsem to,“ pochvaluje si Jiří Chvojka.



„Podívejte, co se dokázalo na jednu pohlednici všechno napsat,“ naklání se nad knihou. „Z každé cesty měli lidé morální povinnost poslat pohledy všem známým,“ říká s tím, že ho baví číst vzkazy. Větší cenu pro něj mají ty pohledy, které prošly poštou. Nejraději má litografické pohlednice od firmy Schwidernoch.



Staromilec Jiří Chvojka nevlastní mobil ani počítač, všechny texty do knihy napsal na psacím stroji.