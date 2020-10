Správa železnic vypsala druhé výběrové řízení na zhotovitele železničního mostu u Červené nad Vltavou. V prvním se nepodařilo najít nikoho, kdo by se vešel do téměř půlmiliardového limitu.

Železniční přemostění má nahradit stávající ocelový most přes Orlík, který je v havarijním stavu. Podle původního plánu se mělo začít stavět ještě letos. I druhý tendr udává podmínku maximální nabídkové ceny, a to 458 milionů korun bez DPH.

Stávající most z roku 1889 je podle Správy železnic v nevyhovujícím stavu a nedovoluje nasazení některých typů vozidel na celé trati Tábor – Písek. Nahradí ho železobetonová stavba jen o několik metrů vedle. „S rozpětím oblouku 156 metrů a se vzepětím 34,7 metru se nový most po svém dokončení zařadí mezi největší oblouková mostní díla v České republice. Celková délka mostu přitom dosáhne 316,3 metru,“ popsal generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Původní most se má po výstavbě nového zbourat. Za jeho záchranu ale stále bojují petenti a požadují zachování stavby, kde by se místo kolejí vybudovala cesta pro pěší a cyklisty. Zároveň žádají Jihočeský kraj, aby most převzal do svého majetku. To je však pro kraj finančně i technicky neúnosné. Bude se ale zabývat možností zavěsit lávku pro pěší na nový most.

Most převádí jednokolejnou železniční trať Tábor – Písek přes vodní nádrž Orlík. Jedná se přitom o jediné přemostění Vltavy na železnici mezi Českými Budějovicemi a Prahou.

Dnes je na mostě omezena rychlost na 30 km/h, jeho nosnost prakticky vylučuje provoz nákladních vlaků.